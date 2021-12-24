В воскресенье, 26 декабря, начинается молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года. Он пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).



Сборная России попала в группу В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. В группе А сыграют Канада, Финляндия, Германия, Чехия и Австрия.



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: какого результата добьётся сборная России на молодёжном чемпионате мира — 2022?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, первую встречу на турнире подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, со сборной Швеции. Матч пройдёт в Ред-Дире на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Стартовое вбрасывание — в 0:30 по московскому времени.



Сегодня, 24 декабря, россияне в товарищеской встрече уступили команде Канады (4:6).