«Амур» поместил в список отказов Галузина и Васильева
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Хабаровский «Амур» поместил в список отказов защитника Валерия Васильева и нападающего Владимира Галузина, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».
Вчера, 23 декабря, в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:5, ОТ) Васильев в третьем периоде был удалён до конца игры за атаку в область головы и шеи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В текущем сезоне на счету Васильева 16 матчей, в которых он сделал две голевые передачи при показателе полезности «-2». Галузин провёл за «Амур» 36 встреч, заработав 10 (1+9) результативных баллов при общей полезности «-1».
Хабаровский клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков после 43 матчей.
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