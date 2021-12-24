Международная федерация хоккея отменила ряд турниров из-за распространения коронавируса

Совет ИИХФ принял решение отменить все турниры ИИХФ, которые должны были начаться в январе 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Такое решение принято на основе рекомендации медицинского комитета ИИХФ в связи с недавним развитием глобальной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и быстрым распространением нового штамма коронавируса — омикрона.

Отменены следующие хоккейные турниры:



Мужской чемпионат мира-2022 до 20 лет, дивизион II, группа B

10-15 января 2022 г., Белград, Сербия.



Мужской чемпионат мира-2022 до 20 лет, дивизион II

8-15 января 2022 г., Керетаро, Мексика



Женский чемпионат мира-2022 до 18 лет

8-15 января 2022 г., Линчёпинг и Мьёльби, Швеция



Женский чемпионат мира-2022 до 18 лет, дивизион I, группа A

9-15 января 2022 г., Дьер, Венгрия



Женский чемпионат мира-2022 до 18 лет, дивизион I, группа B

10-15 января 2022 г., Радентхайн, Австрия



Женский чемпионат мира-2022 до 18 лет, дивизион II

21-27 января 2022 г., Стамбул, Турция



«Это неопровержимые факты, с которыми придется столкнуться, и, как и в прошлом году, мы должны принять трудное решение — отменить мужские и женские соревнования ИИХФ, включая женские турниры в высшем дивизионе для игроков до 18 лет, уже второй год подряд.



Медицинский комитет ИИХФ согласен с тем, что у организаторов не будет возможности справиться со вспышкой вируса, особенно с быстрой передачей штамма омикрона, который мы наблюдали в НХЛ и других лигах», — сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.