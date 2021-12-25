Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 25 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 25 декабря.
На Западе конференции на первом месте по-прежнему находится санкт-петербургский СКА, у армейцев 58 очков после 41 матча. На один балл отстаёт московское «Динамо», сыгравшее такое же количество встреч. На третьей позиции расположился финский «Йокерит», набравший 56 очков в 42 матчах.
В Восточной конференции сохраняет лидерство «Металлург». Магнитогорцы смогли набрать 63 балла в 41 встрече. Второе место занимает «Трактор», набравший 61 очко в 43 матчах. Третья строчка — за казанским «Ак Барсом», имеющем в своём активе 55 баллов после 41 встречи.
В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Локомотив», «Северсталь», «Динамо» Минск, «Спартак».
На Востоке в восьмёрке сильнейших «Металлург», «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик», «Барыс».
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