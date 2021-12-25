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Официальный сайт ИИХФ рассказал, за какими игроками сборной России стоит следить на МЧМ

Официальный сайт ИИХФ рассказал, за какими игроками сборной России стоит следить на МЧМ
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Официальный сайт Международной федерации хоккея рассказал, за какими игроками сборной России стоит следить на молодёжном чемпионате мира — 2022.

«Ярослав Аскаров, вр, 19 лет:
Это не лучший его сезон в качестве проспекта — отчасти из-за нехватки игрового времени, но это третий молодёжный чемпионат мира Аскарова, и он начинает его как самый опытный голкипер. Он также играет за нацию, которая ожидает медали и хочет добиться этого без игроков, которые в настоящее время выступают за пределами России. У него есть талант и родословная, чтобы соответствовать ожиданиям, несмотря на давление.

Марат Хуснутдинов, нап, 19 лет:
Выбранный «Миннесотой Уайлд», Хуснутдинов проводит прекрасный сезон за СКА в КХЛ, он один из немногих игроков российской команды, которому доверено проводить по девять минут на уровне КХЛ. Ему нужно будет стать лучшим на этом турнире как игроку первого звена — и вы можете поставить свои последние деньги на то, что он готов показать миру, что он может сделать против своих сверстников.

Кирилл Кирсанов, защ, 19 лет:
Выбранный на драфте «Лос-Анджелес Кингз», Кирсанов был основным игроком в КХЛ весь сезон и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах. На этот раз ему нужно будет стать надёжным оплотом для россиян на синей линии и показать опыт прошлогоднего зимнего турнира, на котором он получил значительное время на льду.

Матвей Мичков, нап, 17 лет:
Наряду с Бедардом из Канады, Мичков является самым восхищающим игроком до 18 лет на этом турнире, который станет для него большим событием — в самый разгар выдающегося сезона. С 14 матчами в КХЛ (и пятью очками) на его счету маленький Мичков также «разрывает» и МХЛ. Конечно, всё это связано с его выдающейся игрой — 12 голами и 16 очками, которые помогли сборной России завоевать серебряную медаль на последнем юношеском чемпионате мира. Для этого молодого снайпера нет пределов, и мы надеемся, что он покажет, почему его пригласили на молодёжный турнир уже в этом году.

Шакир Мухамадуллин, защ, 19 лет:
Проводя свой третий полный сезон в КХЛ, Мухамадуллин демонстрирует прогресс в своей игре, о которой и мечтали в «Нью-Джерси Девилз», выбирая его на драфте в первом раунде. Прошлой зимой он был в заявке сборной России, и теперь он будет главным игроком на синей линии для россиян. А это означает, что ему доверят важное игровое время в матчах с США и Швецией, а затем — и во встречи плей-офф с остальными соперниками.

Василий Пономарёв, нап, 19 лет:
Ветеран ОХЛ, Пономарёв теперь надёжный игрок основы в КХЛ, даже несмотря на то что до сих пор результативности не доставало. Тем не менее он знает, как действовать на льду в Северной Америке, и ему придётся использовать этот опыт во всех ситуациях. Вы увидите его на льду много раз.

Данила Юров, нап, 18 лет:
Юров, которого считают главным российским проспектом на предстоящем драфте НХЛ, провёл почти весь сезон в КХЛ, где до сих пор не забивал. Тем не менее он забрасывал на юниорском чемпионате мира, набрав 11 очков в семи матчах и без уважительной причины не попав в поле зрения скаутов. Неясно, откуда именно будет исходить атакующая опасность на этом турнире, так что Юрову может быть предоставлено множество возможностей проявить себя в Ред-Дире», — говорится в сообщении.

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