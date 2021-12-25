Фастовский: «Сибирь» может претендовать на финал конференции, но гарантировать нельзя

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о шансах команды на успешное выступление в плей-офф.



«Потолок зарплат действует уже второй сезон? Здесь ничего такого не должно было перепасть, недопасть или выпасть. Здесь важно выравнивание сил команд. И усиление спортивной составляющей. Это и происходит, что отмечают все. Так что будем считать, что да, потолок работает.



Позволяет ли он претендовать «Сибири» на повторение своего результата 2015 года — выход в финал конференции? Думаю, да. Претендовать можем (улыбается). Но гарантировать никогда ничего нельзя. И те клубы, которые непосредственно под потолком зарплат и практически в него не влезают, тоже ведь ничего не гарантируют. Но участвовать в борьбе можно.



На что в этом сезоне нацелены? Я не делаю прогнозов. Мы будем выполнять задачу, которую перед командой поставили с самого начала. Она всегда звучит достаточно просто и банально, но при этом абсолютно понятно: попасть в плей-офф с максимально высокого места, чтобы уже в Кубке Гагарина попытаться пройти дальше», — приводят слова Фастовского «Известия».

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