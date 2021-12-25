Мозякин — о завершении карьеры: не видел смысла продолжать. Решил, хватит мучиться уже

Экс-нападающий «Металлурга» и сборной России Сергей Мозякин, завершивший карьеру после прошлого сезона, поделился подробностями своего решения.
«У меня были разговоры по контракту, но, исходя из того, что предлагали, я не видел смысла продолжать. В последний год были травмы, я решил, что хватит мучиться уже. С Ильёй Петровичем, да, общались, но пока нужно немного отдохнуть от хоккея. Тем более, если уходить на тренерскую работу, это снова переезды и перелёты. Хочу побыть с семьёй, перезагрузиться — долгое время я находился в разъездах. Сейчас с детьми поковыряться немного — а то они вон уже выросли, а я ещё даже с ними не занимался.
То есть карьеру я закончил окончательно? Хоккейную — да. У меня большая семья, и переезд в какой-то другой город — это целая катастрофа: всех надо перевезти, устроить в школы и садики. Один не хочу переезжать, уже привык находиться с семьёй — с женой и детьми. Одному ехать не вариант, а куда-то на год ехать — это мне только полгода переезжать. Смысла не видел. В Москве вариант был, но я не решился. В Магнитогорске я бы, возможно, ещё год… Не знаю, как-то так получилось, не жалею ни о чём. У меня достаточно хорошая была карьера», — приводит слова Мозякина официальный сайт КХЛ.
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