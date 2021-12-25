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Афиногенов из перспективных игроков в НХЛ выделил Макдэвида, Кучерова и Овечкина

Афиногенов из перспективных игроков в НХЛ выделил Макдэвида, Кучерова и Овечкина
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Экс-форвард сборной России Максим Афиногенов поделился мнением о современных перспективных игроках в НХЛ.

«Кого бы выделил из перспективных игроков на будущее? Конечно, Макдэвид. Что-то нереальное творит, конечно… Из наших — Никита Кучеров, что-то нереальное творит! На паузах играет, может ускориться и замедлиться, очень умный, разносторонний. Ну, и Александр Овечкин. В таком возрасте ещё идёт в лидерах сезона, можно только снять шляпу!

Коннор Макдэвид? Это какое-то новое явление. Мэттьюс, Маккиннон тоже — такие ребята начали появляться… совершенно другие скорости, другая техника! Даже интересно, что они кушают… Я не знаю, может, они кирпичи едят? Что они делали? Много тренировались, что конкретно делали… Они же не родились такими?» — приводит слова Афиногенова официальная страница НХЛ в социальной сети «ВКонтакте».

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