Афиногенов из перспективных игроков в НХЛ выделил Макдэвида, Кучерова и Овечкина

Экс-форвард сборной России Максим Афиногенов поделился мнением о современных перспективных игроках в НХЛ.
«Кого бы выделил из перспективных игроков на будущее? Конечно, Макдэвид. Что-то нереальное творит, конечно… Из наших — Никита Кучеров, что-то нереальное творит! На паузах играет, может ускориться и замедлиться, очень умный, разносторонний. Ну, и Александр Овечкин. В таком возрасте ещё идёт в лидерах сезона, можно только снять шляпу!
Коннор Макдэвид? Это какое-то новое явление. Мэттьюс, Маккиннон тоже — такие ребята начали появляться… совершенно другие скорости, другая техника! Даже интересно, что они кушают… Я не знаю, может, они кирпичи едят? Что они делали? Много тренировались, что конкретно делали… Они же не родились такими?» — приводит слова Афиногенова официальная страница НХЛ в социальной сети «ВКонтакте».
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