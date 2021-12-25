Тренер «Ак Барса» рассказал о ходе адаптации новичков-легионеров в команде

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями о предстоящей встрече с «Северсталью», а также рассказал об адаптации новичков-легионеров.
«Чем хороша «Северсталь», что сейчас на слуху в лиге? Игроки голодны до побед, хорошо поставлена система, играют активно. При необходимости могут свернуться, начать обороняться со средней зоны. В составе очень мобильные хоккеисты, активно играющие в прессинг. «Ак Барсу» нужно как можно реже разворачиваться в свою зону, быстро переходить из обороны в атаку, не давать нападающим «Северстали» «садиться» на наших защитников. Соперник играет на коротких сменах, у них этот компонент очень налажен. «Северсталь» держит хороший темп на протяжении всей игры, особенно во втором периоде.
Кого можно выделить в «Северстали», кроме главного тренера? У них идёт командная работа, поэтому забросить может кто угодно, нет выраженных лидеров. Ещё раз говорю — голодные пацаны, они хотят играть и побеждать.
Есть мнение, что успехи «Северстали» — заслуга работы Разина и его тренерского штаба? А как иначе? Конечно. Он принял команду два года назад, постепенно шёл, в этом году выдал 19 матчей с набранными очками. После неудачного выезда команда может объединиться, пойти единым кулаком. Поэтому мы не смотрим на то, что у команды пять поражений подряд. Очень серьёзно готовимся к «Северстали». Знаем, чего от неё можно ожидать — агрессивной игры. Соперник будет биться, лезть под кожу.
Сегодня дебютирует Марк Барберио, к команде присоединились другие легионеры? Нужно посмотреть, как они вольются в команду. Ребята — профессионалы, может, только какой-то языковой барьер возникнет, но у нас все ребята говорят на английском. От того, как они вольются в нашу систему игры в равных составах, большинстве, меньшинстве, будет зависеть адаптация в нашем коллективе», — приводит слова тренера официальный сайт казанцев.
Матч на стадионе «Татнефть-Арена» состоится 25 декабря и начнётся в 17:00.
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