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В матче «Сибирь» — СКА судьи отменили два подряд пятиминутных штрафа новосибирцев

В матче «Сибирь» — СКА судьи отменили два подряд пятиминутных штрафа новосибирцев
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА встречается с «Сибирью». Встреча проходит на стадионе «Сибирь» в Новосибирске. Счёт к концу третьего периода — 4:3 в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 35-й минуте Никита Коротков у борта жёстко встретил Даниила Пыленкова. Форвард СКА получил повреждение и отправился в раздевалку. Поначалу судьи приняли решение выписать Короткову «5+20», однако обсудили и дали игроку «Сибири» двухминутное удаление.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 39-й минуте Вячеслав Литовченко влетел в колено Михаилу Воробьёву. Форвард СКА получил повреждение и отправился в раздевалку. Арбитры вновь собирались дать пятиминутное удаление, но ограничились двумя минутами штрафа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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