Кагарлицкий и Адамчук продлили контракты с «Ак Барсом»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий и защитник Кирилл Адамчук продлили контракты с казанским «Ак барсом», сообщает официальный сайт клуба. Оба соглашения рассчитаны на два года.
Кагарлицкий присоединился к «Ак Барсу» в мае 2021 года. В текущем сезоне он – лучший бомбардир команды с 30 (10+20) набранными очками в 41-й игре. По ходу чемпионата форвард достиг отметок в 150 заброшенных шайб, 250 результативных передач и 400 набранных очков в чемпионатах КХЛ.
Адамчук выступает за команды системы «Ак Барса» с перерывами с 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 39 матчах и отличился тремя результативными передачами. Защитник входит в семёрку лучших игроков лиги по количеству силовых приёмов (101).
«Кагарлицкий – один из лучших форвардов КХЛ, лидер «Ак Барса» в этом сезоне. Он хорошо влился в нашу команду, его высокий профессионализм помогает клубу на льду и в раздевалке. Мы рады, что сохранили такого ценного игрока в Казани, будем делать все, чтобы вместе выиграть кубок.
Адамчук хорошо проявляет себя по ходу сезона, его жёсткость в обороне приносит команде много пользы.
Мы видим его прогресс и перспективу роста, Кирилл ещё будет развиваться. Потому решение продлить контракт сейчас считаем своевременным», – цитирует генерального менеджера клуба Марата Валиуллина официальный сайт казанцев.
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