П. Воробьёв: мы больше говорим о победах, но не выигрывали МЧМ 11 лет. Надо быть скромнее

Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв поделился мнением о предстоящем молодёжном чемпионате мира – 2022.
«Чтобы выигрывать, нужен серьёзный опыт. На чемпионате мира мы увидим, что представляет из себя этот тренерский штаб. Желаю Сергею победы. У нас очень неплохая команда — с другой стороны, у Канады, Швеции, Финляндии тоже приличные составы. Для того, чтобы говорить о серьёзных достижениях, надо сначала их добиться. В последнее время мы больше говорим о победах, но при этом не выигрывали 11 лет. Надо быть скромнее.
Меня волнует вопрос, почему долгое время не играл Аскаров, и как он теперь будет играть на чемпионате мира. Самая страшная проблема в том, что у нас пока нет надёжных вратарей на этот турнир. Конечно, верю, что Аскаров может провести турнир жизни», – сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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