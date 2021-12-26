Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

П. Воробьёв: мы больше говорим о победах, но не выигрывали МЧМ 11 лет. Надо быть скромнее

П. Воробьёв: мы больше говорим о победах, но не выигрывали МЧМ 11 лет. Надо быть скромнее
Комментарии

Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв поделился мнением о предстоящем молодёжном чемпионате мира – 2022.

«Чтобы выигрывать, нужен серьёзный опыт. На чемпионате мира мы увидим, что представляет из себя этот тренерский штаб. Желаю Сергею победы. У нас очень неплохая команда — с другой стороны, у Канады, Швеции, Финляндии тоже приличные составы. Для того, чтобы говорить о серьёзных достижениях, надо сначала их добиться. В последнее время мы больше говорим о победах, но при этом не выигрывали 11 лет. Надо быть скромнее.

Меня волнует вопрос, почему долгое время не играл Аскаров, и как он теперь будет играть на чемпионате мира. Самая страшная проблема в том, что у нас пока нет надёжных вратарей на этот турнир. Конечно, верю, что Аскаров может провести турнир жизни», – сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Календарь МЧМ-2022
«Россия может на равных конкурировать с Канадой и США». Прогнозы экспертов на МЧМ-2022 «Россия может на равных конкурировать с Канадой и США». Прогнозы экспертов на МЧМ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021