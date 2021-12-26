Николишин: условия выхода из группы на МЧМ простые. Но будет хорошо начать турнир с победы

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира – 2022.



«Нет большой разницы, с кем начинать турнир – топ соперник или не очень. Условия выхода из группы достаточно простые. Но, конечно, будет приятно начать с победы над шведами. Начинать турнир с победы над любой командой хорошо.



Я смотрел матч с Канадой. Сложно делать выводы, это первая игра. Сможет ли Мичков стать лидером? Зависит от того, что от него ждут. Можно же быть лидером и проиграть», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

26 декабря в Канаде стартует МЧМ-2022. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная Швеции. Старт матча запланирован на ночь с 26 на 27 декабря.