Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николишин: условия выхода из группы на МЧМ простые. Но будет хорошо начать турнир с победы

Николишин: условия выхода из группы на МЧМ простые. Но будет хорошо начать турнир с победы
Комментарии

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира – 2022.

«Нет большой разницы, с кем начинать турнир – топ соперник или не очень. Условия выхода из группы достаточно простые. Но, конечно, будет приятно начать с победы над шведами. Начинать турнир с победы над любой командой хорошо.

Я смотрел матч с Канадой. Сложно делать выводы, это первая игра. Сможет ли Мичков стать лидером? Зависит от того, что от него ждут. Можно же быть лидером и проиграть», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

26 декабря в Канаде стартует МЧМ-2022. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная Швеции. Старт матча запланирован на ночь с 26 на 27 декабря.

Новость по теме
Как завершится матч сборных России и Швеции на МЧМ-2022?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021