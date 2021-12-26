Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гимаев-мл.: у молодёжной сборной России лучшее нападение, а по вратарям есть сомнения

Гимаев-мл.: у молодёжной сборной России лучшее нападение, а по вратарям есть сомнения
Комментарии

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира – 2022.

«Ожидания от матча Россия – Швеция на молодёжном чемпионате мира самые лучшие. Надеюсь, что мы победим. У шведов хороший вратарь, хорошая линия обороны – сильнейшие стороны их сборной. У России же лучшее нападение, по вратарской линии, конечно, есть сомнения. Уверен, что Аскаров соберётся в нужный момент и потащит так же, как и Гуськов. Но пока эта линия не выглядит сильнейшей в нашей сборной. Так же и линия обороны, надо более строго играть.

Видите, как Мичков сыграл с канадцами. Сразу столько положительных отзывов получил, доказал, что в свои 17 лет является одним из лидеров молодёжной сборной», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме
Как завершится матч сборных России и Швеции на МЧМ-2022?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021