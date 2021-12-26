Гимаев-мл.: у молодёжной сборной России лучшее нападение, а по вратарям есть сомнения

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира – 2022.
«Ожидания от матча Россия – Швеция на молодёжном чемпионате мира самые лучшие. Надеюсь, что мы победим. У шведов хороший вратарь, хорошая линия обороны – сильнейшие стороны их сборной. У России же лучшее нападение, по вратарской линии, конечно, есть сомнения. Уверен, что Аскаров соберётся в нужный момент и потащит так же, как и Гуськов. Но пока эта линия не выглядит сильнейшей в нашей сборной. Так же и линия обороны, надо более строго играть.
Видите, как Мичков сыграл с канадцами. Сразу столько положительных отзывов получил, доказал, что в свои 17 лет является одним из лидеров молодёжной сборной», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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