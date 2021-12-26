Тренер «Эребру»: Олимпиада в таких условиях – бред. Почему мы должны отпускать игроков?

Главный тренер шведского клуба «Эребру» Никлас Эрикссон поделился мнением о том, что НХЛ не пустила игроков на Олимпиаду-2022.

«Впереди нас ждёт Олимпиада, и почему мы должны отпускать туда наших игроков, если этого не делает НХЛ? Посмотрим, что будет, но я считаю, что проводить хоккейный турнир на Олимпиаде в таких условиях было бы невероятно странно. Я думаю, что это бред. Вместо этого отложите хоккейный турнир на год, ведь сейчас существует столько вопросов в отношении карантина да и других вещей в Китае», — приводит слова Эрикссона HockeyNews.se.

Напомним, национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос выступления игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.



Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.