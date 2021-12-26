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Тренер «Эребру»: Олимпиада в таких условиях – бред. Почему мы должны отпускать игроков?

Тренер «Эребру»: Олимпиада в таких условиях – бред. Почему мы должны отпускать игроков?
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Главный тренер шведского клуба «Эребру» Никлас Эрикссон поделился мнением о том, что НХЛ не пустила игроков на Олимпиаду-2022.

«Впереди нас ждёт Олимпиада, и почему мы должны отпускать туда наших игроков, если этого не делает НХЛ? Посмотрим, что будет, но я считаю, что проводить хоккейный турнир на Олимпиаде в таких условиях было бы невероятно странно. Я думаю, что это бред. Вместо этого отложите хоккейный турнир на год, ведь сейчас существует столько вопросов в отношении карантина да и других вещей в Китае», — приводит слова Эрикссона HockeyNews.se.

Напомним, национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос выступления игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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