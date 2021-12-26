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Эберле — лучший игрок в истории сборной Канады на МЧМ, Гретцки — третий

Эберле — лучший игрок в истории сборной Канады на МЧМ, Гретцки — третий
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Издание The Score представило рейтинг лучших игроков сборной Канады в истории молодёжных чемпионатов мира.

Первую строчку занял форвард Джордан Эберле, принимавший участие в турнире в 2009 и 2010 годах, сыгравший 12 матчей и набравший 26 (14+12) очков. Следом идёт Эрик Линдрос, сыгравший 21 матч на чемпионатах мира в 1990, 1991 и 1992 годах и набравший 31 (12+19) балл. Замкнул тройку лучших Уэйн Гретцки, на счету которого 17 (8+9) очков в шести встречах на МЧМ-1978.

Топ-10:

1. Джордан Эберле (МЧМ-2009, 2010);

2. Эрик Линдрос (1990, 1991, 1992);

3. Уэйн Гретцки (1978);

4. Джон Таварес (2008, 2009);

5. Райан Эллис (2009, 2010, 2011);

6. Кэри Прайс (2007);

7. Брэйден Шенн (2010, 2011);

8. Джейсон Эллисон (1994, 1995);

9. Дилан Козенс (2020, 2021);

10. Патрис Бержерон (2005).

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