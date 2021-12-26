Линдбом и Емелин устроили драку в матче «Йокерит» — «Авангард»
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В эти минуты в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Йокеритом» и омским «Авангардом». По четвёртой минуте третьего периода гости ведут со счётом 4:1.
В концовке второй 20-минутки драку устроили защитники «Авангарда» Алексей Емелин и «Йокерита» Петтери Линдбом. По её итогам хоккеиста омичей наказали штрафом 5+2 минуты (драка и удар локтем), защитник финской команды получил 5-минутное наказание.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Йокерита» единственную шайбу к этой минуте на 40-й минуте забросил Давид Скленичка. У «Авангарда» отличились Николай Прохоркин, Владимир Брюквин и Алексей Береглазов.
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