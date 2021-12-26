«Авангард» одержал крупную гостевую победу над «Йокеритом»

Омский «Авангард» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом» со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».
На 11-й минуте счёт открыл форвард гостей Николай Прохоркин, ему ассистировали Наиль Якупов и Петер Цегларик. На 26-й минуте удвоил преимущество «Авангарда» Владимир Брюквин, голевой пас на счету Александра Дергачёва и Алексея Емелина.
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На 30-й минуте третью шайбу в ворота «Йокерита» отправил Алексей Береглазов, передачу сделал Прохоркин. На 40-й минуте в большинстве одну шайбу отыграл защитник финнов Давид Скленичка.
На 43-й минуте подопечные Боба Хартли отличились в четвёртый раз, гол забил Дмитрий Шевченко после паса от Корбана Найта. На 58-й минуте Прохоркин оформил дубль, установив окончательный счёт.
- 26 декабря 2021
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