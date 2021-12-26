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Список хоккеистов, не попавших в состав сборной России на матч со Швецией на МЧМ-2022

Список хоккеистов, не попавших в состав сборной России на матч со Швецией на МЧМ-2022
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Твиттер-аккаунт Федерации хоккея России опубликовал состав национальной сборной на первый матч на молодёжном чемпионате мира 2022 года с командой Швеции. Встреча пройдёт в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало — в 0:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В состав команды на предстоящую встречу тренерский штаб во главе с Сергеем Зубовым не включил голкипера Максима Моторыгина, защитника Арсения Коромыслова, а также нападающего Ивана Дидковского.

Напомним, сборная России на групповом этапе также сыграет с командами США, Словакии и Швейцарии. Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 6 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

Состав групп на МЧМ-2022
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