Список хоккеистов, не попавших в состав сборной России на матч со Швецией на МЧМ-2022
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Твиттер-аккаунт Федерации хоккея России опубликовал состав национальной сборной на первый матч на молодёжном чемпионате мира 2022 года с командой Швеции. Встреча пройдёт в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало — в 0:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В состав команды на предстоящую встречу тренерский штаб во главе с Сергеем Зубовым не включил голкипера Максима Моторыгина, защитника Арсения Коромыслова, а также нападающего Ивана Дидковского.
Напомним, сборная России на групповом этапе также сыграет с командами США, Словакии и Швейцарии. Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 6 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).
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