Топ-6 нападения сборной России в матче со Швецией на МЧМ-2022 составляют игроки СКА
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Стал известен состав сборной России на стартовый матч молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой Швеции. Встреча пройдёт в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало игры – в 0:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первые два звена нападения составляют представители санкт-петербургского СКА. В первой тройке сыграют Семён Демидов, Марат Хуснутдинов и Матвей Мичков, во второй — Фёдор Свечков, Кирилл Танков и Никита Чибриков.
Напомним, сборная России на групповом этапе также встретится с командами США, Словакии и Швейцарии. Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года.
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