Красивейшие голы и главная звезда сборной России. Что нужно знать о Матвее Мичкове

Если вы не слышали о Матвее Мичкове, то, скорее всего, не смотрите хоккей или последние полгода провели в антарктической экспедиции. Последние достижения молодого суперталанта переплетаются с американским пиаром молодых игроков, где традиционно молятся на драфт и переоценивают всех молодых хоккеистов раз в десять. Правда, Мичков доступен для драфта только в 2023-м — за это есть время придумать лозунг для слива сезона. Во время доминирования молодого Якупова было «Failin' for Nail» — сейчас, наверное, будет что-то типа «Blow off for Michkov».

Наша молодёжка традиционно мало доверяет игрокам на пару лет младше — даже Андрей Свечников, главный талант последних лет, на МЧМ-2018 играл по 10 минут в четвёртом звене, хотя совершенно точно тянул физику более взрослых дядь. Сейчас Матвей наигрывается в первой тройке — сложно представить себе другое место после дебюта за взрослую команду на Евротуре. Перед стартом МЧМ мы ещё раз пробежимся по короткой, но уже очень яркой карьере Мичкова.

Город Кунгур в Пермском крае известен на весь мир знаменитой ледяной пещерой. Возможно, через парочку лет главной знаменитостью из Кунгура станет именно Мичков — он занимался в школе «Молота», откуда его в 10 лет увёз «Локомотив», который не только развивает своих талантов, но и довольно активно пылесосит академии регионов, в КХЛ не представленных.

Первый турнир, где о Мичкове узнала более-менее широкая аудитория — Юношеская Олимпиада. Ударная тройка России, где Мичков играл с Иваном Мирошниченко (тогда ещё из «Витязя») и Ильей Квочко из «Магнитки», забросила 18 шайб из 29 общекомандных, в том числе две в финале против США (4:0).

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Люди, которые следили и за детским хоккеем, уже прекрасно знали, на что он способен: 15-летний Овечкин в 32 матчах Открытого чемпионата Москвы забросил 41 шайбу, а у Мичкова в этом же возрасте на этом же ОЧМ 70 голов в 26 играх. На первенстве федеральных округов у Матвея было 23 гола в 8 играх — чистое безумие. Игроки с таким уровне доминации на юношеском уровне встречаются крайне редко и ещё реже проваливаются.

Естественно, на Мичкова обратили внимание в Санкт-Петербурге, где давно решили строить русскую версию системы «Ред Булла» с национальными особенностями. Одна из особенностей — использование лазеек в регламенте ФХР: за переход молодого игрока в другую школу полагалась компенсация лишь в 400 тысяч рублей, это зарплата Вадима Шипачёва где-то за 15 минут хоккея. Всё было сделано в точности по регламенту — заявление игрока удовлетворило местное отделение ФХР, а «Локомотиву» было жаловаться абсолютно бессмысленно.

Потом бензинчику подлил и сам Мичков, который пошёл против своей бывшей системы в интервью «СЭ»:

«Большой минус «Локомотива» в том, что даже если игрок не подходит, то его тянут до конца в КХЛ, какой бы он ни был – плохой или хороший. До тех пор, пока он не станет лидером и не заиграет в первом звене. Но не каждому это дано. В «Локомотиве» маринуют людей». Также Мичков сказал, что без СКА уехал бы в Америку — конечно, в Ярославле это вызвало двойное возмущение и отдельные фанатские проклятия.

Карьера Мичкова при переходе из детского в молодёжный хоккей — сплошные рекорды. Он побил рекорд МХЛ для игроков младше 17 лет, который до этого принадлежал Кучерову. На юниорском ЧМ он забил 12 раз, уступив только Овечкину и Коулу Кофилду, который после успешного плей-офф резко сдал в этом сезоне. На неофициальном, но очень престижном Мемориале Глинки Мичков набрал 13 очков в 5 играх — тоже лучший результат в истории турнира (столько же было у Кирилла Кабанова, но за два турнира).

Но в чём конкретно сила Матвея? Послушаем разных экспертов. Весной, после окончания сезона МХЛ, комментаторы Артём Божко и Кирилл Корнилов говорили о форварде: «Мичков всегда знает, где должна оказаться шайба. По игровой манере он представляет из себя собирательный образ, с кем-то одним его сравнить нельзя. Да и сам игрок говорит о том, что хочет быть самим собой. Мичков – взрывной нападающий с хорошим чувством дистанции. Он здорово уходит от борьбы и выжимает моменты из самых неочевидных ситуаций. Мичков находит шанс для неожиданного броска, который застает врасплох и оборону, и вратаря».

Фото: photo.khl.ru

Александр Перевалов, который играл вместе с Мичковым в системе «Локо», в 17 лет набирает полтора очка за игру в МХЛ и уже получает шансы в основе ярославской команды, был более краток: «Он умеет забивать голы. Даже если 1 в 0 отдавать пас, не каждый может разобраться и забить. Матвей делает это лучше остальных».

В США тоже следят за большим талантом. Один из скаутов, опрошенных The Athletic, сказал: «Он один из лучших бомбардиров, которых я когда-либо видел. Он будет звездой НХЛ, парнем, ради которого ты купишь билет, чтобы увидеть его, и который обычно попадает в самые популярные ролики. У него особые навыки обращения с шайбой и хоккейное чутьё. У него проявляется шестое чувство рядом с воротами, и он часто забивает необычным образом».

Автор сайта Кори Пронмэн отмечает и недостаток, о котором мало говорят: «Он не идеален. Мичков — негабаритный край, у которого неплохое катание, но отсутствует скорость, которую ожидаешь видеть от парня его размеров. Некоторые скауты даже считают, что этот фактор не даст ему стать реальной суперзвездой. Однако его уровень мастерства в любом случае делает его топ-проспектом». Ещё одна деталь, которая беспокоит американцев — пятилетний контракт Мичкова с питерским клубом, который истекает только весной 2026-го. На драфте это может сильно ударить по его позициям.

Фото: photo.khl.ru

Перед этим сезоном далеко не все ожидали, что Мичков сразу попадёт в основу СКА — логичнее было бы дать ему привыкнуть к мужскому хоккею в фарм-клубе в ВХЛ. Но на предсезонке Матвей получал шансы и попал в основу в первом матче сезона в Череповце. Уже там он мог забить в быстром прорыве, а еще теоретически мог получить передачу на победный гол Вея – но кахаэловские статистики почему-то ее не посчитали.

Уже через пару дней Мичков набрал три очка против «Адмирала». Конечно, это был соперник, собранный летом с бору по сосенке, а очки были набраны при счёте 6:2 в концовке матча, однако дубль есть дубль. По «молодости» эта шайба уступала только Максиму Кицыну и Владимиру Тарасенко.

В ноябре Мичков поехал на Евротур — и вы вряд ли забыли, что было дальше. Конечно, после трюка Андрея Свечникова «лакросс-голы» резко перестали быть редкостью, но Матвей проворачивал такие трюки на разных уровнях — в МХЛ, в игре ЮЧМ против Германии, потом настала очередь и взрослой сборной Швеции. »Мичков подхватывает скачущую шайбу и импровизирует, когда она стоит на ребре. Такая ловкость, что это полный отпад» — написал про гол журналист Скотт Уилер.

На единственном товарищеском матче против Канады Мичков набрал три очка и снова собрал восторженную прессу — но беспокоить должно то, что в первом периоде в равных составах Матвей и шайбы-то толком не касался, но зато потом проявил себя по полной в большинстве. Даже при этом именно звено Мичкова было лучшим в игре и наверняка будет ударным на МЧМ. Ждем новых рекордов?