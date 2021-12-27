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Сборная Швеции в большинстве открыла счёт в матче с Россией на МЧМ-2022

Сборная Швеции в большинстве открыла счёт в матче с Россией на МЧМ-2022
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В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. На восьмой минуте первого периода счёт 1:0 в пользу шведов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче в большинстве на пятой минуте открыл шведский нападающий Оскар Олауссон. Ему ассистировали Александер Хольц и Хельге Гранс.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.

Турнирная таблица МЧМ-2022
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