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TSN – о шайбе Мичкова: наверное, самый странный гол, который вы только увидите

TSN – о шайбе Мичкова: наверное, самый странный гол, который вы только увидите
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В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Идёт 3-й период, в счёте ведут шведы – 5:3.

На 5-й минуте 3-го периода 17-летний российский нападающий Матвей Мичков отметился первым голом на турнире в результате курьёзного эпизода, когда шайба оказалась в ворота сборной Швеции после контакта с вратарём. Арбитрам потребовался видеопросмотр инцидента – после чего взятие ворот было признано легитимным.

«Наверное, самый странный гол, который вы только увидите», — так описывается этот гол в «твиттере» североамериканского телеканала TSN.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Календарь МЧМ-2022.

Отметим, что уже спустя минуту Мичков отметился дублем – ему удалось застать врасплох вратаря Швеции броском с неудобной руки с отрицательного угла.

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