Российские вратари совершили 18 сейвов на двоих в проигранном матче со Швецией на МЧМ-2022
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России на молодёжном чемпионате мира 2022 года с командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.
Перед началом 3-го периода в воротах сборной России произошла замена – вместо 19-летнего голкипера системы санкт-петербургского СКА Ярослава Аскарова на льду появился хоккеист системы ярославского «Локомотива» Егор Гуськов.
Аскаров завершил матч с 13 сейвами после 16 бросков, тогда как Гуськов отразил пять бросков из семи. В результате российские вратари совершили 18 сейвов на двоих в проигранном матче со Швецией на МЧМ-2022. В свою очередь голкипер шведов Йеспер Валльстедт парировал 27 бросков из 30.
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