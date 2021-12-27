Российские вратари совершили 18 сейвов на двоих в проигранном матче со Швецией на МЧМ-2022

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России на молодёжном чемпионате мира 2022 года с командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.

Перед началом 3-го периода в воротах сборной России произошла замена – вместо 19-летнего голкипера системы санкт-петербургского СКА Ярослава Аскарова на льду появился хоккеист системы ярославского «Локомотива» Егор Гуськов.

Аскаров завершил матч с 13 сейвами после 16 бросков, тогда как Гуськов отразил пять бросков из семи. В результате российские вратари совершили 18 сейвов на двоих в проигранном матче со Швецией на МЧМ-2022. В свою очередь голкипер шведов Йеспер Валльстедт парировал 27 бросков из 30.