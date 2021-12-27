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Главный тренер сборной Швеции прокомментировал победу над Россией на МЧМ-2022

Главный тренер сборной Швеции прокомментировал победу над Россией на МЧМ-2022
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Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал победу над командой России (6:3) на МЧМ-2022.

«Мы хорошо начали, быстро реализовали первое большинство. Во втором периоде в большинстве мы слишком усложняли, пытались форсировать события. Мы говорили о том, что надо гонять шайбу и брать то, что нам дают. Мы немного небрежно стали обращаться с шайбой.

Понравилась наша агрессивность. Мы забили шесть голов – не думаю, что мы будем столько забивать в каждом матче. Самое главное – играть хорошо в обороне, играть упорно. Думаю, мы не уступали России в скорости, сохраняли спокойствие в обороне, а Россия – очень хорошая команда, которая создавала много моментов. Мы продолжали играть, это должно быть нашей отличительной чертой, если мы хотим выиграть МЧМ», — передаёт слова Монтена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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