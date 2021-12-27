Зубов ответил на вопрос, будет ли рекомендовать Мичкова на Олимпиаду-2022

51-летний российский специалист Сергей Зубов, возглавляющий молодёжную сборную России, после поражения команды в матче со сборной Швеции (3:6), ответил на вопрос, будет ли он рекомендовать Матвея Мичкова на Олимпиаду-2022.

«Будем ли рекомендовать Мичкова на Олимпиаду? Давайте сыграем турнир, а потом будем решать. Сейчас наша цель – успешно выступить на этом турнире. Матвей производит наилучшие впечатления. Несколько раз говорил – у него есть отличный бросок, он умеет его прятать, есть голевое чутьё. Очень талантливый парень.

Мало осмысленных атак? На льду находятся две команды. Сегодня была вязкая игра. Шведы умеют выстраивать оборону, они этим славятся. Всё сводится к позиционным атакам. Мы достаточно много времени в атаке провели во втором периоде, создали немало голевых моментов», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.