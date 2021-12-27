Свечков – о поражении от Швеции: непростительно дважды играть «3 на 5» на таком уровне

18-летний нападающий молодёжной сборной России Фёдор Свечков, ставший автором первой заброшенной шайбы национальной команды на молодёжном чемпионате мира – 2022 в Канаде в дебютной игре со Швецией (3:6), прокомментировал результат матча.
«Игра не получилась из-за наших ошибок в дисциплине. Непростительно дважды играть «три на пять» на таком уровне. Игра давалась тяжелее при счёте 1:4. По игре в качестве центрального против шведов ничего не могу сказать, так как не играл на позиции центрального в этом матче», — передаёт слова Свечкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В ночь с 27 на 28 декабря сборная России проведёт свой второй матч на турнире. Соперником российской команды станет сборная Швейцарии. Начало матча запланировано на 00:30 мск.
- 27 декабря 2021
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