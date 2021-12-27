Канада выиграла у Чехии со счётом 6:3, проигрывая по ходу матча. У Пауэра – хет-трик

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022, в которой сборная Канады встречалась со сборной Чехии. Хозяева победили со счётом 6:3.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте – отличился 18-летний форвард канадцев Мэйсон Мактавиш, задрафтованный под третьим номером в НХЛ клубом «Анахайм Дакс». На 8-й минуте чехам удалось сравнять счёт усилиями Михала Гута, через четыре минуты они вышли вперёд благодаря заброшенной шайбе Павела Новака, а ещё через минуту отрыв сборной Чехии составлял уже две шайбы после гола Станислава Свозила. Канадцам удалось сократить отставание через 23 секунды – отметился Оуэн Пауэр, а в самом конце периода «кленовые листья» сравняли счёт после шайбы Донована Себранго.

Во втором отрезке встречи дважды отличился Оуэн Пауэр, став первым в истории канадским защитником, оформившим хет-трик на молодёжном чемпионате мира. Точку в матче поставил Олен Зеллвегер, забросивший шестую шайбу канадцев на 54-й минуте.