НХЛ вернула состав «такси»

Национальная хоккейная лига вернула в регламент турнира состав «такси», сообщает официальный сайт лиги.



Возвращение состава «такси» нужно для того, чтобы предоставить клубам легкодоступных игроков, которых можно отозвать в НХЛ, чтобы свести к минимуму вероятность того, что клубам придётся играть в меньшинстве или игры придётся отложить.



Клубам будет разрешено формировать составы «такси» на временной основе, начиная с 27 декабря 2021 года и до даты их финальной игры. После финальных матчей каждый состав «такси» будет распущен. Затем клубы могут отозвать или переназначить игроков, которые были назначены.



Клубам будет разрешено назначать максимум шесть игроков в свою команду «такси».



Также с этого момента командам, которые не смогут заявить на матч двух вратарей, 6 защитников и 12 нападающих, разрешено экстренно вызвать игрока. Кэпхит такого хоккеиста не может превышать $ 1 млн.

Новость по теме Илья Любушкин включён в ковид-протокол НХЛ