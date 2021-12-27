НХЛ вернула состав «такси»

Национальная хоккейная лига вернула в регламент турнира состав «такси», сообщает официальный сайт лиги.
Возвращение состава «такси» нужно для того, чтобы предоставить клубам легкодоступных игроков, которых можно отозвать в НХЛ, чтобы свести к минимуму вероятность того, что клубам придётся играть в меньшинстве или игры придётся отложить.
Клубам будет разрешено формировать составы «такси» на временной основе, начиная с 27 декабря 2021 года и до даты их финальной игры. После финальных матчей каждый состав «такси» будет распущен. Затем клубы могут отозвать или переназначить игроков, которые были назначены.
Клубам будет разрешено назначать максимум шесть игроков в свою команду «такси».
Также с этого момента командам, которые не смогут заявить на матч двух вратарей, 6 защитников и 12 нападающих, разрешено экстренно вызвать игрока. Кэпхит такого хоккеиста не может превышать $ 1 млн.
- 27 декабря 2021
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