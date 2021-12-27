Илья Любушкин включён в ковид-протокол НХЛ

Российский защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба команды. Также туда попал нападающий Кристиан Фишер.



В этом сезоне Любушкин провёл 29 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 6 результативных передач при показателе полезности «-8». Всего у защитника 163 сыгранных встречи в НХЛ, одна заброшенная шайба и 15 голевых передач.



Раннее, российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев тоже попал в коронавирусный протокол НХЛ.



Напомним, руководство Национальной хоккейной лиги приняло решение не отпускать игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) из-за участившихся случаев заболевания хоккеистов коронавирусом.

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