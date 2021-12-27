Илья Любушкин включён в ковид-протокол НХЛ
Поделиться
Российский защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба команды. Также туда попал нападающий Кристиан Фишер.
В этом сезоне Любушкин провёл 29 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 6 результативных передач при показателе полезности «-8». Всего у защитника 163 сыгранных встречи в НХЛ, одна заброшенная шайба и 15 голевых передач.
Раннее, российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев тоже попал в коронавирусный протокол НХЛ.
Напомним, руководство Национальной хоккейной лиги приняло решение не отпускать игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) из-за участившихся случаев заболевания хоккеистов коронавирусом.
Комментарии
- 27 декабря 2021
-
05:58
-
05:41
-
04:57
-
04:56
-
04:43
-
04:22
-
04:12
-
04:07
-
04:03
-
03:58
-
03:54
-
03:50
-
03:50
-
03:47
-
03:47
-
03:39
-
03:35
-
03:27
-
03:22
-
03:19
-
03:12
-
03:12
-
03:01
-
02:49
-
02:46
-
02:39
-
02:29
-
02:21
-
02:14
-
02:09
-
02:04
-
01:46
-
01:11
-
01:07
-
00:50
Партнерский контент