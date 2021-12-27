Кто должен сыграть в воротах сборной России в матче со Швейцарией на МЧМ?

Завтра, 28 декабря, в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» молодёжная сборная России встретится с командой Швейцарии во втором матче группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2022.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен сыграть в воротах сборной России в матче со Швейцарией на МЧМ?»

Перед началом 3-го периода в воротах сборной России произошла замена – вместо 19-летнего голкипера системы санкт-петербургского СКА Ярослава Аскарова на льду появился хоккеист системы ярославского «Локомотива» Егор Гуськов.



Аскаров завершил матч с 13 сейвами после 16 бросков, тогда как Гуськов отразил пять бросков из семи. В результате российские вратари совершили 18 сейвов на двоих в проигранном матче со Швецией на МЧМ-2022. В свою очередь, голкипер шведов Йеспер Валльстедт парировал 27 бросков из 30.



Также в заявке команды ещё один голкипер – Максим Моторыгин.