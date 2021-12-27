«Сочи» обменял в «Амур» защитника Балдаева

«Сочи» и «Амур» произвели обмен, по результатам которого состав клуба из Хабаровска пополнил защитник Виктор Балдаев. Взамен сочинцы получили денежную компенсацию, сообщает официальный сайт «Сочи».

В текущем сезоне Балдаев провёл 23 матча и набрал в них три очка: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Балдаев выступал за «Сочи» первый сезон. Ранее в КХЛ он играл за «Атлант», «Спартак», «Торпедо», новокузнецкий «Металлург», «Северсталь» и «Куньлунь».

В текущем сезоне сочинцы с 39 очками после 42 матчей занимают 10-е место в таблице Западной конференции, хабаровчане идут на 10-й строчке на Востоке, набрав 38 баллов в 44 встречах.

В ближайшем матче «Амур» встретится с петербургским СКА сегодня, 27 декабря, в 12:00 мск.