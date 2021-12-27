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«Адмирал» продлил контракты с четырьмя игроками

«Адмирал» продлил контракты с четырьмя игроками
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Вратарь Никита Серебряков, форвард Марк Верба, а также защитники Михаил Патрикеев и Динар Хамидуллин подписали новые контракты с «Адмиралом». Теперь их соглашения рассчитаны до 30 апреля 2023 года.

«Клуб, не дожидаясь открытия окна квалификации, воспользовался правом и заключил контракты с четырьмя действующими хоккеистами на следующий сезон. Решение принималось руководством, консолидированно с селекционной службой, а также тренерским штабом клуба.

Никита не один раз оставлял в игре команду. Мы рассчитываем на него и на то, что качество его игры будет только улучшаться. Думаем, что не осталось тех, кто не знает, что Марк является лидером по силовым приёмам в лиге, силовым форвардом оборонительного плана, готов таскать рояль и сражаться за команду. Рассчитываем, что в силу возраста Марк продолжит прогрессировать в «Адмирале».

Михаил начинал сезон защитником глубокой ротации, к экватору сезона стал уверенным кандидатом за попадание в стартовую шестёрку защитников. Он габаритный, неуступчивый, готовый зачистить «пятак» в любой момент.

Динара заметили наши скауты в ВХЛ, за текущий чемпионат добавил во многих компонентах. При помощи специалистов клуба защитник нашёл баланс между атакующими и оборонительными действиями, стал быстрее принимать решения, помогая команде на обоих концах площадки.

Учитывая, что каждый из игроков имеет потенциал роста, клуб принял решение сохранить свои активы и продолжить работу по развитию игроков», – цитирует гендиректора «Адмирала» Алексея Ана официальный сайт клуба.

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