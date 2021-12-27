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«Амур» одержал волевую победу над СКА

«Амур» одержал волевую победу над СКА
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Сегодня, 27 декабря, в Хабаровске на «Платинум-Арене» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).

На 18-й минуте Андрей Кузьменко открыл счёт в матче с передач Никиты Гусева и Микко Лехтонена, на 19-й Глеб Зырянов сравнял счёт. Ему ассистировали Роман Бычков и Артур Гиздатуллин. На 30-й армейцы вновь вышли вперёд благодаря голу Антона Бурдасова с пасов Кузьменко и Гусева.

На 54-й Александр Горшков вновь сделал счёт равным с передачи Владимира Бутузова, а на 55-й Сергей Терещенко в большинстве забил третий гол «Амура». Его ассистенты – Давид Томашек и Радан Ленц.

СКА возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 60 очков после 43 игр. «Амур» идёт на девятой строчке на Востоке, набрав 40 баллов после 45 встреч.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2021, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьменко (Гусев, Лехтонен) – 17:18' (5x4)   1:1 Зырянов (Бычков, Гиздатуллин) – 18:54' (5x5)   1:2 Бурдасов (Кузьменко, Гусев) – 29:12' (5x4)   2:2 Горшков (Бутузов) – 53:30' (5x5)   3:2 Терещенко (Томашек, Ленц) – 54:22' (5x4)
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