Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» расторг контракт с Мищенко, после чего защитник подписал соглашение со СКА

«Сочи» расторг контракт с Мищенко, после чего защитник подписал соглашение со СКА
Комментарии

ХК «Сочи» расторг контракт с защитником Иваном Мищенко, после чего хоккеист подписал контракт с санкт-петербургским СКА.

Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, соглашение заключено сроком до конца текущего сезона.

Мищенко в текущем регулярном чемпионате принял участие в 41 встрече за «Сочи», забросив восемь шайб и отдав десять голевых передач при общей полезности "-9".

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 43 матчей. В следующей встрече армейцы сыграют в гостях с «Адмиралом». Матч пройдёт в среду, 29 декабря, во Владивостоке.

«Сочи» — на десятой строчке Запада, имея в своём активе 39 баллов после 42 матчей. В следующей игре «леопарды» сыграют в гостях с «Трактором» (28 декабря).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021