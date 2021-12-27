«Сочи» расторг контракт с Мищенко, после чего защитник подписал соглашение со СКА

ХК «Сочи» расторг контракт с защитником Иваном Мищенко, после чего хоккеист подписал контракт с санкт-петербургским СКА.
Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, соглашение заключено сроком до конца текущего сезона.
Мищенко в текущем регулярном чемпионате принял участие в 41 встрече за «Сочи», забросив восемь шайб и отдав десять голевых передач при общей полезности "-9".
СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 43 матчей. В следующей встрече армейцы сыграют в гостях с «Адмиралом». Матч пройдёт в среду, 29 декабря, во Владивостоке.
«Сочи» — на десятой строчке Запада, имея в своём активе 39 баллов после 42 матчей. В следующей игре «леопарды» сыграют в гостях с «Трактором» (28 декабря).
- 27 декабря 2021
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