Маршан — об ОИ-2022: я знаю, что НХЛ плевать на Олимпиаду, они не заработают на ней деньги
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Думаю, что хоккеисты тренируются, работают всю жизнь, чтобы получить возможность соревноваться на таком уровне. Это должно быть решением игроков, ехать или нет, независимо от того, что происходит в мире.
У лучших хоккеистов мира должна быть возможность выступать на Олимпийских играх. Было ощущение, что лига не хотела, чтобы игроки уезжали. В конце концов, я знаю, что им плевать на Олимпиаду, они не заработают на этом деньги.
Что есть, то есть. Это бизнес, а мы – активы. Давайте называть вещи своими именами», – цитирует Маршана The Score.
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