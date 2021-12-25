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Составы хоккейных сборных на Олимпиаду, состав сборной Канады, состав сборной Финляндии, состав сборной Швеции

Составы топ-сборных на Олимпиаду без НХЛ. Кого нужно бояться сборной России?
Родион Власов
Составы хоккейных сборных на Олимпиаду
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Кто сказал, что нашим будет легче без НХЛ? Не факт, что команда Алексея Жамнова будет главным фаворитом турнира.

Последние месяцы почти все хоккейные журналисты мира увлечённо занимались одним — рисовали составы для всех сборных на Олимпиаду с энхаэловцами. Всеобщее ожидание обломали штамм «омикрон» и позиция руководства НХЛ (профсоюз, кажется, вообще забыли спросить, судя по словам Михаила Сергачёва).

Впрочем, далеко не все европейские игроки довольны таким стечением обстоятельств. Яркую речь выдал Магнус Нюгрен — шведский защитник «Давоса», который играл на предыдущей Олимпиаде без НХЛ: «Мы тоже хотим иметь возможность играть в хоккей в максимально нормальных условиях. Никто – и я почти уверен, что говорю от имени всех – не хочет поехать в Китай, пройти карантин и сыграть на Олимпиаде только для того, чтобы там кто-то сыграл. Ещё и перед пустыми трибунами. «Вместо этого отправьте этих грёбаных гнид из Европы», – вот как это звучит.

Российские игроки, впрочем, поедут почти наверняка — анекдот про подводную лодку работает и тут. Давайте прикидывать, с кем им играть — мы не учитываем возможные отказы, но учитываем историю отношений игроков со сборной. Кроме игроков евролиг, на турнир могут поехать хоккеисты юниорских лиг, NCAA и игроки с односторонними контрактами на уровне АХЛ. Наш состав без НХЛ «Чемпионат» собирал совсем недавно — можете ознакомиться ниже.

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Финляндия

Вратари: Харри Сятери («Сибирь»), Юхо Олкинуора («Металлург»), Джоэль Бломквист («Кярпят»)

Защитники: Микко Лехтонен (СКА) — Атте Охтамаа («Кярпят»)
Оливер Каски — Вилле Покка (оба — «Авангард»)
Юлиус Хонка («Лулео») — Сами Ватанен («Серветт»)
Петтери Линдбом («Йокерит») — Топи Ниемеля («Кярпят»)

Нападающие: Теему Хартикайнен — Сакари Маннинен — Маркус Гранлунд (все — «Салават Юлаев»)
Харри Песонен («Лангнау») — Миро Аалтонен — Нико Оямяки (оба — «Витязь»)
Ииро Пакаринен («Йокерит») — Валттери Фильппула («Серветт», Швейцария) — Вели-Мати Савинайнен («Йокерит»)
Саку Мяеналайнен («Кэрпэт») — Ханнес Бьёрнинен («Йокерит») — Артту Иломяки («Лукко»)
Марко Анттила («Йокерит»), Йоаким Кемелль («Ювяскюля»)
Теему Хартикайнен

Теему Хартикайнен

Фото: photo.khl.ru

Главные выгодоприобретатели от отказа НХЛ — это именно финны. Александр Кожевников выпустил очередную стрелу в адрес Хартли, обвинив его в том, что он наигрывает для финской сборной Покку и Каски — но такие же претензии эксперт должен предъявлять Юрию Бабенко, менеджменту «Салавата» и российским спонсорам «Йокерита». Все эти люди тоже помогают Суоми собрать максимально боеспособную команду.

Сразу же уточним несколько моментов: этот состав подбирается и с учётом пристрастий главного тренера Юкки Ялонена. Того же Метсолу сборная игнорирует уже несколько лет — с учётом формы его конкурентов сложно представить его первым номером. Зато штаб сборной любит ветерана Савинайнена, которого совала в большинство составов сборной.

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Кроме лучших легионерской связки и тройки КХЛ, у финнов шикарная оборона с прекрасным балансом оборонительных и атакующих защитников, а ещё тренер, который умеет выжимать максимум из игроков. Свой первый крупный титул (ЧМ-1995) финны выиграли в год, когда из-за локаута ни один игрок НХЛ не смог приехать в сборные. История вполне может повториться.

Швеция

Вратари: Ларс Юханссон (СКА), Юнас Энрот («Эребру»), Йеспер Валльстедт («Лулео»)

Защитники: Клас Дальбек (ЦСКА) — Теодор Леннстрём («Торпедо»)
Оскар Фантенберг (СКА) — Лукас Бенгтссон («Динамо» Минск)
Хенрик Тёммернес («Серветт») — Кристиан Фолин («Фрёлунда»)
Оскар Энгсунд («Лулео») — Симон Эдвинссон («Фрёлунда»)

Нападающие: Эмиль Петтерссон («Спартак») — Оскар Линдберг — Антон Ведин (оба — «Динамо»)
Маттиас Теденбю («Динамо» Минск) — Антон Ландер («Цуг») — Мальте Стрёмвалль («Динамо» Минск)
Йоаким Нордстрём — Лукас Валльмарк (оба — ЦСКА) — Йеспер Олофссон («Лангнау»)
Якоб де ла Роуз («Ферьестад») — Маркус Крюгер («Цюрих») — Маркус Сёренсен («Юргорден»)
Вильям Эклунд («Юргорден»), Юаким Нюгорд («Ферьестад»)

Шведы, в отличие от своих соседей, как раз теряют от неприезда НХЛ очень много. Шведский хоккейный союз не претендует ни на какое европейское лидерство, наладил поток примерно одинаково обученных хоккеистов в Америку и стрижёт купоны по трансферному соглашению с НХЛ. За каждого игрока выходит не очень много, но это работает по старому принципу «десять старушек — рубль».

Оскар Линдберг

Оскар Линдберг

Фото: photo.khl.ru

Что касается состава, то он откровенно серый. Последние доковидные ЧМ приучили нас к максимальной явке шведских энхаэловцев, которая позволила взять им два золота. Полуевропейская сборная в Риге умудрилась не попасть в плей-офф. В Пекине это будет сделать невозможно — но при любом раскладе в Китай поедет беззвёздный состав. Мог бы помочь Умарк, но он, кажется, завершил карьеру в сборной. Оборона, правда, тоже очень неплохая.

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Шведская лига — лучшая в континентальной Европе, там есть довольно большая глубина игроков, но атакующих перформансов уровня финских игроков всё-таки мало. Но стоит обратить внимание на Йеспера Олофссона — лучший бомбардир шведской лиги в следующем году поедет в КХЛ, и это уже подтверждено местными источниками.

Чехия

Вратари: Роман Вилл («Трактор»), Шимон Грубец («Авангард»), Петр Квача («Либерец»)

Защитники: Михал Йордан («Амур») — Якуб Ержабек («Спартак»)
Лукаш Клок («Нефтехимик») — Давид Скленичка («Йокерит»)
Якуб Крейчик («Динамо» Минск) — Рональд Кнот («Нефтехимик»)
Михал Моравчик («Спарта») — Станислав Свозил («Реджайна»)

Нападающие: Иржи Секач («Лозанна») — Давид Крейчи («Оломоуц») — Лукаш Радил («Динамо» Рига)
Михал Фролик («Лозанна») — Ян Коварж («Цуг») — Андрей Нестрашил («Тршинец»)
Владимир Соботка («Спарта») — Лукаш Седлак — Томаш Гика (оба — «Трактор»)
Якуб Флек («Карловы Вары») — Филип Хлапик («Спарта») — Михаэль Шпачек («Фрёлунда»)
Лукаш Яшек («Пеликанс»), Роман Горак («Спарта»)

Для команды, которая навсегда будет ассоциироваться в России с вязким и контратакующим хоккеем, у этого чешского поколения всё очень плохо с обороной и вратарями. Просто посмотрите на клубы, которые представляют защитники — многое станет понятно. Хотя тот же Михал Йордан, конечно, потянул бы уровень и топ-клуба.

Давид Крейчи

Давид Крейчи

Фото: Martin Rose/Getty Images

В атаке выделяется обладатель Кубка Стэнли Давид Крейчи, который как будто знал, что НХЛ откажется от Олимпиады, и вернулся в свой родной чешский клуб. Вообще, у чехов довольно глубокая линия центров — все форварды умеют отрабатывать в чужой зоне, но в местной школе подготовки с этим всегда порядок.

Вопросы к главному тренеру. Филип Пешан перед назначением в сборную считался одним из самых перспективных тренеров в Европе, но в «народны тим» у него пока провал за провалом. В отличие от тех же финнов, местные тренеры очень давно не прыгали выше головы — и на турнире без НХЛ чехи теряют многих звёзд, но их дисбаланс атаки и обороны будет не таким диким.

Канада

Вратари: Деван Дубник («Шарлотт»), Эдди Паскуале («Локомотив»), Девон Леви (Северо-восточный университет)

Защитники: Джо Морроу («Барыс») — Джейсон Демерс («Ак Барс»),
Оуэн Пауэр (университет Мичигана) — Мэтт Робинсон (СКА),
Брэндон Мэннинг («Штраубинг») — Алекс Грант («Йокерит»),
Симон Депре («Айсбэрен») — Брандт Кларк («Бэрри»)

Нападающие: Райан Спунер («Автомобилист») — Корбан Найт («Авангард») — Джош Карри («Металлург»),
Джон Кенневилль («Цюрих») — Филипп Майе («Металлург») — Крис ДиДоменико («Фрибур»),
Даниэль Одетт («Витязь») — Тайлер Граовац («Динамо» Минск) — Александр Гренье («Лангнау»),
Адам Машерин («Шеллефтео») — Патрис Кормье («Автомобилист») — Джордан Шварц («Мангейм»)
Кент Джонсон (университет Мичигана), Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс»)

Четыре года назад сборную Канады подвели кадры: главный тренер Уилли Дежарден оказался старомодным канадским тренером в худшем смысле слова и больше доверял чекерам далеко за 30. Уже забытый факт: восьмым защитником в ту команду предлагали поехать Кейлу Макару — он отказался. Буквально через год Макар ворвался в НХЛ с ноги.

Сейчас ситуация иная — в КХЛ полно канадских игровиков, которые проводят прекрасные сезоны. Точно не будет Виртанена и Лайпсика — иначе федерация хоккея хлебнёт столько на родине, что представить будет сложно. Все остальные поехать должны и даже без энхаэловцев дать привычную для обычных канадских сборных глубину состава.

Оуэн Пауэр

Оуэн Пауэр

Фото: EyesWideOpen/Getty Images

С защитой любопытнее — там почти наверняка должен быть живой первый номер драфта: Оуэн Пауэр уже весной в плей-офф ЧМ был основным защитником сборной — на Олимпиаду без НХЛ он должен ехать тем более. Вопросы к вратарям: на Кубке Первого канала мы увидели уровень пхёнчханского олимпионика Погги. Спасать должны сидевший без игровой практики Дубник и лучший вратарь последнего МЧМ Леви, у которого какая-то безумная статистика в NCAA.

США

Вратари: Страусс Манн («Шеллефтео»), Дрю Дериддер (университет штата Мичиган), Джереми Смит («Куньлунь»)

Защитники: Люк Хьюз (университет Мичигана) — Стивен Кэмпфер («Ак Барс»)
Джейк Сандерсон (университет Северной Дакоты) — Джонатон Блум («Мюнхен»)
Аарон Несс («Провиденс») — Джордан Шмальц (ХИФК)
Мэтт Донован («Милуоки») — Джек Сент-Айвани (Бостонский колледж)

Нападающие: Кенни Агостино — Энди Миле (оба — «Торпедо») — Бобби Райан (без клуба)
Рид Буше («Локомотив») — Джордан Шрёдер («Йокерит») — Райан Лаш («Фрёлунда»)
Брайан О’Нилл («Йокерит») — Мэтти Бенирс (университет Мичигана) — Мэтт Коронато (Гарвардский университет)
Коул Шнайдер («Милуоки») — Ник Шор («Сибирь») — Джастин Абделькадер (без клуба)
Картер Кампер («Лександ»), Бобби Бринк (университет Денвера)

Американцы — бесспорно главный проигравший от отказа НХЛ. Только-только получилось собрать команду, которая по уровню таланта уже не уступала Канаде, при этом превосходила «кленовых» в защите и вратарской линии — и тут бац. У этой сборной даже возможности проверить связки не будет, в отличие от той же Канады на московском турнире.

Главная лотерея — во вратарской линии, где людей набирать придётся почти по объявлению. Тут даже и непонятно, кто будет первым. По чистой статистике можно было бы выбрать Манна — но этот вратарь в своём клубе даже не первый и проводит первые матчи во взрослом хоккее. Если честно, в плане киперов хуже американцев будет разве что Китай.

Бобби Райан

Бобби Райан

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Зато, скорее всего, будет очень много «студентов». В Европе просто нет большого количества защитников — и придётся добивать ветеранами на контракте АХЛ и парнями, которые уже могли бы играть в НХЛ, но их развитие пока не форсируют. В атаке чуть ли не главная звезда — Бобби Райан, которого прокатили мимо Сочи, потому что в его словаре нет слова «интенсивность» по буквам (так объяснял Брайан Бурк). Американцы в неидеальных составах — всегда непредсказуемая команда, но их вратарская позиция выглядит слишком депрессивно для медалей.

Швейцария

Вратари: Леонардо Дженони («Цуг»), Рето Берра («Фрибург»), Йорен ван Поттельберг («Давос»)

Защитники: Рафаэль Диас («Фрибург») — Мирко Мюллер («Лугано»)
Сантери Алатало («Лугано») — Янник Вебер («Цюрих»)
Лукас Фрик («Лозанна») — Рамон Унтерзандер («Берн»)
Мика Хенауэр («Берн») — Роман Леффель («Лугано»)

Форварды: Деннис Холленштайн («Цюрих») — Гаэтан Хаас («Биль-Бьенн») — Венсан Праплан («Берн»)
Свен Андригетто («Цюрих») — Джоэль Вермин («Серветт») — Лино Марчини («Цуг»)
Тристан Шерви («Берн») — Денис Мальгин («Цюрих») — Кристоф Бертши («Лозанна»)
Симон Мозер («Берн») — Энцо Корви («Давос») — Андрес Амбюль («Давос»)
Килиан Мотте, Жюльен Шпрунгер (оба — «Фрибург»)

Швейцария играет с нами в одной группе и давно рассматривается всеми как сборная, которая должна скоро войти в «большую шестёрку» — если брать те же финалы ЧМ, то в последние годы эти парни лучше России и Чехии, но пока не воспринимаются так. Швейцарская лига — минимум вторая после шведской в Европе, там прекрасные зарплаты, поэтому игроки не очень стремятся в НХЛ. А зачем?

Леонардо Дженони

Леонардо Дженони

Фото: Martin Rose/Getty Images

Большинство этих имён должно быть знакомо вам по ЧМ, если вы следили не только за сборной России. Здесь почти у всех очень большой опыт игры за сборную, четыре довольно ровные тройки с молодёжью и ветеранами — правда, не хватает Йоси, едва ли не единственного системообразующего защитника в истории хоккейных сборных.

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