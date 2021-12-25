Составы топ-сборных на Олимпиаду без НХЛ. Кого нужно бояться сборной России?

Кто сказал, что нашим будет легче без НХЛ? Не факт, что команда Алексея Жамнова будет главным фаворитом турнира.

Последние месяцы почти все хоккейные журналисты мира увлечённо занимались одним — рисовали составы для всех сборных на Олимпиаду с энхаэловцами. Всеобщее ожидание обломали штамм «омикрон» и позиция руководства НХЛ (профсоюз, кажется, вообще забыли спросить, судя по словам Михаила Сергачёва).

Впрочем, далеко не все европейские игроки довольны таким стечением обстоятельств. Яркую речь выдал Магнус Нюгрен — шведский защитник «Давоса», который играл на предыдущей Олимпиаде без НХЛ: «Мы тоже хотим иметь возможность играть в хоккей в максимально нормальных условиях. Никто – и я почти уверен, что говорю от имени всех – не хочет поехать в Китай, пройти карантин и сыграть на Олимпиаде только для того, чтобы там кто-то сыграл. Ещё и перед пустыми трибунами. «Вместо этого отправьте этих грёбаных гнид из Европы», – вот как это звучит.

Российские игроки, впрочем, поедут почти наверняка — анекдот про подводную лодку работает и тут. Давайте прикидывать, с кем им играть — мы не учитываем возможные отказы, но учитываем историю отношений игроков со сборной. Кроме игроков евролиг, на турнир могут поехать хоккеисты юниорских лиг, NCAA и игроки с односторонними контрактами на уровне АХЛ. Наш состав без НХЛ «Чемпионат» собирал совсем недавно — можете ознакомиться ниже.

Финляндия

Вратари: Харри Сятери («Сибирь»), Юхо Олкинуора («Металлург»), Джоэль Бломквист («Кярпят»)



Защитники: Микко Лехтонен (СКА) — Атте Охтамаа («Кярпят»)

Оливер Каски — Вилле Покка (оба — «Авангард»)

Юлиус Хонка («Лулео») — Сами Ватанен («Серветт»)

Петтери Линдбом («Йокерит») — Топи Ниемеля («Кярпят»)



Нападающие: Теему Хартикайнен — Сакари Маннинен — Маркус Гранлунд (все — «Салават Юлаев»)

Харри Песонен («Лангнау») — Миро Аалтонен — Нико Оямяки (оба — «Витязь»)

Ииро Пакаринен («Йокерит») — Валттери Фильппула («Серветт», Швейцария) — Вели-Мати Савинайнен («Йокерит»)

Саку Мяеналайнен («Кэрпэт») — Ханнес Бьёрнинен («Йокерит») — Артту Иломяки («Лукко»)

Марко Анттила («Йокерит»), Йоаким Кемелль («Ювяскюля»)

Теему Хартикайнен Фото: photo.khl.ru

Главные выгодоприобретатели от отказа НХЛ — это именно финны. Александр Кожевников выпустил очередную стрелу в адрес Хартли, обвинив его в том, что он наигрывает для финской сборной Покку и Каски — но такие же претензии эксперт должен предъявлять Юрию Бабенко, менеджменту «Салавата» и российским спонсорам «Йокерита». Все эти люди тоже помогают Суоми собрать максимально боеспособную команду.

Сразу же уточним несколько моментов: этот состав подбирается и с учётом пристрастий главного тренера Юкки Ялонена. Того же Метсолу сборная игнорирует уже несколько лет — с учётом формы его конкурентов сложно представить его первым номером. Зато штаб сборной любит ветерана Савинайнена, которого совала в большинство составов сборной.

Кроме лучших легионерской связки и тройки КХЛ, у финнов шикарная оборона с прекрасным балансом оборонительных и атакующих защитников, а ещё тренер, который умеет выжимать максимум из игроков. Свой первый крупный титул (ЧМ-1995) финны выиграли в год, когда из-за локаута ни один игрок НХЛ не смог приехать в сборные. История вполне может повториться.

Швеция

Вратари: Ларс Юханссон (СКА), Юнас Энрот («Эребру»), Йеспер Валльстедт («Лулео»)



Защитники: Клас Дальбек (ЦСКА) — Теодор Леннстрём («Торпедо»)

Оскар Фантенберг (СКА) — Лукас Бенгтссон («Динамо» Минск)

Хенрик Тёммернес («Серветт») — Кристиан Фолин («Фрёлунда»)

Оскар Энгсунд («Лулео») — Симон Эдвинссон («Фрёлунда»)



Нападающие: Эмиль Петтерссон («Спартак») — Оскар Линдберг — Антон Ведин (оба — «Динамо»)

Маттиас Теденбю («Динамо» Минск) — Антон Ландер («Цуг») — Мальте Стрёмвалль («Динамо» Минск)

Йоаким Нордстрём — Лукас Валльмарк (оба — ЦСКА) — Йеспер Олофссон («Лангнау»)

Якоб де ла Роуз («Ферьестад») — Маркус Крюгер («Цюрих») — Маркус Сёренсен («Юргорден»)

Вильям Эклунд («Юргорден»), Юаким Нюгорд («Ферьестад»)

Шведы, в отличие от своих соседей, как раз теряют от неприезда НХЛ очень много. Шведский хоккейный союз не претендует ни на какое европейское лидерство, наладил поток примерно одинаково обученных хоккеистов в Америку и стрижёт купоны по трансферному соглашению с НХЛ. За каждого игрока выходит не очень много, но это работает по старому принципу «десять старушек — рубль».

Оскар Линдберг Фото: photo.khl.ru

Что касается состава, то он откровенно серый. Последние доковидные ЧМ приучили нас к максимальной явке шведских энхаэловцев, которая позволила взять им два золота. Полуевропейская сборная в Риге умудрилась не попасть в плей-офф. В Пекине это будет сделать невозможно — но при любом раскладе в Китай поедет беззвёздный состав. Мог бы помочь Умарк, но он, кажется, завершил карьеру в сборной. Оборона, правда, тоже очень неплохая.

Шведская лига — лучшая в континентальной Европе, там есть довольно большая глубина игроков, но атакующих перформансов уровня финских игроков всё-таки мало. Но стоит обратить внимание на Йеспера Олофссона — лучший бомбардир шведской лиги в следующем году поедет в КХЛ, и это уже подтверждено местными источниками.

Чехия

Вратари: Роман Вилл («Трактор»), Шимон Грубец («Авангард»), Петр Квача («Либерец»)



Защитники: Михал Йордан («Амур») — Якуб Ержабек («Спартак»)

Лукаш Клок («Нефтехимик») — Давид Скленичка («Йокерит»)

Якуб Крейчик («Динамо» Минск) — Рональд Кнот («Нефтехимик»)

Михал Моравчик («Спарта») — Станислав Свозил («Реджайна»)



Нападающие: Иржи Секач («Лозанна») — Давид Крейчи («Оломоуц») — Лукаш Радил («Динамо» Рига)

Михал Фролик («Лозанна») — Ян Коварж («Цуг») — Андрей Нестрашил («Тршинец»)

Владимир Соботка («Спарта») — Лукаш Седлак — Томаш Гика (оба — «Трактор»)

Якуб Флек («Карловы Вары») — Филип Хлапик («Спарта») — Михаэль Шпачек («Фрёлунда»)

Лукаш Яшек («Пеликанс»), Роман Горак («Спарта»)

Для команды, которая навсегда будет ассоциироваться в России с вязким и контратакующим хоккеем, у этого чешского поколения всё очень плохо с обороной и вратарями. Просто посмотрите на клубы, которые представляют защитники — многое станет понятно. Хотя тот же Михал Йордан, конечно, потянул бы уровень и топ-клуба.

Давид Крейчи Фото: Martin Rose/Getty Images

В атаке выделяется обладатель Кубка Стэнли Давид Крейчи, который как будто знал, что НХЛ откажется от Олимпиады, и вернулся в свой родной чешский клуб. Вообще, у чехов довольно глубокая линия центров — все форварды умеют отрабатывать в чужой зоне, но в местной школе подготовки с этим всегда порядок.

Вопросы к главному тренеру. Филип Пешан перед назначением в сборную считался одним из самых перспективных тренеров в Европе, но в «народны тим» у него пока провал за провалом. В отличие от тех же финнов, местные тренеры очень давно не прыгали выше головы — и на турнире без НХЛ чехи теряют многих звёзд, но их дисбаланс атаки и обороны будет не таким диким.

Канада

Вратари: Деван Дубник («Шарлотт»), Эдди Паскуале («Локомотив»), Девон Леви (Северо-восточный университет)



Защитники: Джо Морроу («Барыс») — Джейсон Демерс («Ак Барс»),

Оуэн Пауэр (университет Мичигана) — Мэтт Робинсон (СКА),

Брэндон Мэннинг («Штраубинг») — Алекс Грант («Йокерит»),

Симон Депре («Айсбэрен») — Брандт Кларк («Бэрри»)



Нападающие: Райан Спунер («Автомобилист») — Корбан Найт («Авангард») — Джош Карри («Металлург»),

Джон Кенневилль («Цюрих») — Филипп Майе («Металлург») — Крис ДиДоменико («Фрибур»),

Даниэль Одетт («Витязь») — Тайлер Граовац («Динамо» Минск) — Александр Гренье («Лангнау»),

Адам Машерин («Шеллефтео») — Патрис Кормье («Автомобилист») — Джордан Шварц («Мангейм»)

Кент Джонсон (университет Мичигана), Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс»)

Четыре года назад сборную Канады подвели кадры: главный тренер Уилли Дежарден оказался старомодным канадским тренером в худшем смысле слова и больше доверял чекерам далеко за 30. Уже забытый факт: восьмым защитником в ту команду предлагали поехать Кейлу Макару — он отказался. Буквально через год Макар ворвался в НХЛ с ноги.

Сейчас ситуация иная — в КХЛ полно канадских игровиков, которые проводят прекрасные сезоны. Точно не будет Виртанена и Лайпсика — иначе федерация хоккея хлебнёт столько на родине, что представить будет сложно. Все остальные поехать должны и даже без энхаэловцев дать привычную для обычных канадских сборных глубину состава.

Оуэн Пауэр Фото: EyesWideOpen/Getty Images

С защитой любопытнее — там почти наверняка должен быть живой первый номер драфта: Оуэн Пауэр уже весной в плей-офф ЧМ был основным защитником сборной — на Олимпиаду без НХЛ он должен ехать тем более. Вопросы к вратарям: на Кубке Первого канала мы увидели уровень пхёнчханского олимпионика Погги. Спасать должны сидевший без игровой практики Дубник и лучший вратарь последнего МЧМ Леви, у которого какая-то безумная статистика в NCAA.

США

Вратари: Страусс Манн («Шеллефтео»), Дрю Дериддер (университет штата Мичиган), Джереми Смит («Куньлунь»)



Защитники: Люк Хьюз (университет Мичигана) — Стивен Кэмпфер («Ак Барс»)

Джейк Сандерсон (университет Северной Дакоты) — Джонатон Блум («Мюнхен»)

Аарон Несс («Провиденс») — Джордан Шмальц (ХИФК)

Мэтт Донован («Милуоки») — Джек Сент-Айвани (Бостонский колледж)



Нападающие: Кенни Агостино — Энди Миле (оба — «Торпедо») — Бобби Райан (без клуба)

Рид Буше («Локомотив») — Джордан Шрёдер («Йокерит») — Райан Лаш («Фрёлунда»)

Брайан О’Нилл («Йокерит») — Мэтти Бенирс (университет Мичигана) — Мэтт Коронато (Гарвардский университет)

Коул Шнайдер («Милуоки») — Ник Шор («Сибирь») — Джастин Абделькадер (без клуба)

Картер Кампер («Лександ»), Бобби Бринк (университет Денвера)

Американцы — бесспорно главный проигравший от отказа НХЛ. Только-только получилось собрать команду, которая по уровню таланта уже не уступала Канаде, при этом превосходила «кленовых» в защите и вратарской линии — и тут бац. У этой сборной даже возможности проверить связки не будет, в отличие от той же Канады на московском турнире.

Главная лотерея — во вратарской линии, где людей набирать придётся почти по объявлению. Тут даже и непонятно, кто будет первым. По чистой статистике можно было бы выбрать Манна — но этот вратарь в своём клубе даже не первый и проводит первые матчи во взрослом хоккее. Если честно, в плане киперов хуже американцев будет разве что Китай.

Бобби Райан Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Зато, скорее всего, будет очень много «студентов». В Европе просто нет большого количества защитников — и придётся добивать ветеранами на контракте АХЛ и парнями, которые уже могли бы играть в НХЛ, но их развитие пока не форсируют. В атаке чуть ли не главная звезда — Бобби Райан, которого прокатили мимо Сочи, потому что в его словаре нет слова «интенсивность» по буквам (так объяснял Брайан Бурк). Американцы в неидеальных составах — всегда непредсказуемая команда, но их вратарская позиция выглядит слишком депрессивно для медалей.

Швейцария

Вратари: Леонардо Дженони («Цуг»), Рето Берра («Фрибург»), Йорен ван Поттельберг («Давос»)



Защитники: Рафаэль Диас («Фрибург») — Мирко Мюллер («Лугано»)

Сантери Алатало («Лугано») — Янник Вебер («Цюрих»)

Лукас Фрик («Лозанна») — Рамон Унтерзандер («Берн»)

Мика Хенауэр («Берн») — Роман Леффель («Лугано»)



Форварды: Деннис Холленштайн («Цюрих») — Гаэтан Хаас («Биль-Бьенн») — Венсан Праплан («Берн»)

Свен Андригетто («Цюрих») — Джоэль Вермин («Серветт») — Лино Марчини («Цуг»)

Тристан Шерви («Берн») — Денис Мальгин («Цюрих») — Кристоф Бертши («Лозанна»)

Симон Мозер («Берн») — Энцо Корви («Давос») — Андрес Амбюль («Давос»)

Килиан Мотте, Жюльен Шпрунгер (оба — «Фрибург»)

Швейцария играет с нами в одной группе и давно рассматривается всеми как сборная, которая должна скоро войти в «большую шестёрку» — если брать те же финалы ЧМ, то в последние годы эти парни лучше России и Чехии, но пока не воспринимаются так. Швейцарская лига — минимум вторая после шведской в Европе, там прекрасные зарплаты, поэтому игроки не очень стремятся в НХЛ. А зачем?

Леонардо Дженони Фото: Martin Rose/Getty Images

Большинство этих имён должно быть знакомо вам по ЧМ, если вы следили не только за сборной России. Здесь почти у всех очень большой опыт игры за сборную, четыре довольно ровные тройки с молодёжью и ветеранами — правда, не хватает Йоси, едва ли не единственного системообразующего защитника в истории хоккейных сборных.