Квартальнов поделился эмоциями от волевой победы в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3, ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Шикарная концовка игры. Всегда нужно играть до конца, никогда не сдаваться, как бы ни складывался матч. Мы не могли забить, но второй период хочу дать нам в зачёт. Не могли найти ключики к воротам, но терпели до конца, верили и победили.



Как оценю Илью Сафонова? Он провёл всего 13 минут на льду, но смог оформить хет-трик? Предлагаете ему по 20 минут давать каждую игру? Подумаем. Илья – молодец, рано или поздно должно было пойти. Когда он забил первую, я ему сказал: «Помнишь, когда ты первую в команде забил, сразу забил и вторую? Вот сегодня тоже так нужно». А Павел Зубов мне сказал, что в овертайме Сафонов третью забросит. Так оно и получилось.



У парня только начинается дорога в хоккее, но нас, тренеров, очень радует, что он так рано в такой важной игре он начал приносить пользу команде. Это была реальная польза, на это и другие молодые ребята смотрят. Очень много хорошего вытекает из таких моментов.



За счёт чего удалось переломить ход матча с «Металлургом»? Хороший второй период, в котором мы доминировали. У нас были моменты, но мы не находили ключи, а потом пропустили такой коварный второй гол. Бывает такое – один бросок и залетело, такое бывает в подобных играх, потом и третью пропустили. В том-то и есть сила команды, что она может играть такие матчи.



Настолько важно было всё-таки не проиграть в сезоне «Металлургу»? Согласен, что было бы непросто и самой команде проиграть четыре матча «Металлургу» в сезоне. Но радовало, что ребята перевернули игру. Шайба не шла, соперник очень здорово играл, много блокировал шайбы, нужно было проявить мастерство.



И Данис Зарипов очень здорово отдал передачу Сафонову, это хорошо, что находится такой человек, который может найти клюшку партнёра. Мы много об этом говорили, но у ребят не получалось, а Данис это сделал, и всё пошло», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.