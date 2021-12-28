Сборная Финляндии одержала вторую победу на МЧМ-2022, разгромив команду Австрии
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Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Австрии в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 7:1 (2:0, 2:1, 3:0).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вилле Койвунен (дубль), Самуэль Хелениус, Каспер Симонтайваль, Калле Вяйсянен, Топи Ниемеля и Брэд Ламберт. Единственную шайбу австрийцев на 26-й минуте в большинстве забросил Мартин Урбанек.
Финская сборная одержала вторую победу на турнире. Ранее подопечные Антти Пеннанена обыграли команду Германии (3:1).
В следующем матче сборная Австрии сыграет с Канадой (29 декабря, 3:00 мск), финны встретятся с Чехией (29 декабря, 22:00 мск).
U20 ЧМ-2022. Группа A
27 декабря 2021, понедельник. 22:00 МСК
Австрия U20
Окончен
1 : 7
Финляндия U20
0:1 Койвунен (Ламберт, Хелениус) – 03:29' (5x5) 0:2 Хелениус (Койвунен) – 18:02' (5x5) 0:3 Симонтайваль (Мяяття, Ахо) – 24:11' (5x5) 1:3 Урбанек (Ауэр, Талер) – 25:39' (5x4) 1:4 Вяйсянен (Ахо, Пяйвяринта) – 26:34' (5x5) 1:5 Койвунен (Ламберт, Хеймосалми) – 48:40' (5x5) 1:6 Ниемеля (Мяяття, Нурми) – 50:25' (5x5) 1:7 Ламберт – 54:13' (5x5)
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