Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Финляндии одержала вторую победу на МЧМ-2022, разгромив команду Австрии

Сборная Финляндии одержала вторую победу на МЧМ-2022, разгромив команду Австрии
Комментарии

Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Австрии в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 7:1 (2:0, 2:1, 3:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вилле Койвунен (дубль), Самуэль Хелениус, Каспер Симонтайваль, Калле Вяйсянен, Топи Ниемеля и Брэд Ламберт. Единственную шайбу австрийцев на 26-й минуте в большинстве забросил Мартин Урбанек.

Финская сборная одержала вторую победу на турнире. Ранее подопечные Антти Пеннанена обыграли команду Германии (3:1).

В следующем матче сборная Австрии сыграет с Канадой (29 декабря, 3:00 мск), финны встретятся с Чехией (29 декабря, 22:00 мск).

Турнирная таблица МЧМ-2022
Кого привезла Россия, кто фаворит, а кто аутсайдер? Представление всех команд МЧМ-2022 Кого привезла Россия, кто фаворит, а кто аутсайдер? Представление всех команд МЧМ-2022
U20 ЧМ-2022. Группа A
27 декабря 2021, понедельник. 22:00 МСК
Австрия U20
Окончен
1 : 7
Финляндия U20
0:1 Койвунен (Ламберт, Хелениус) – 03:29' (5x5)   0:2 Хелениус (Койвунен) – 18:02' (5x5)   0:3 Симонтайваль (Мяяття, Ахо) – 24:11' (5x5)   1:3 Урбанек (Ауэр, Талер) – 25:39' (5x4)   1:4 Вяйсянен (Ахо, Пяйвяринта) – 26:34' (5x5)   1:5 Койвунен (Ламберт, Хеймосалми) – 48:40' (5x5)   1:6 Ниемеля (Мяяття, Нурми) – 50:25' (5x5)   1:7 Ламберт – 54:13' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021