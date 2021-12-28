Сборная Финляндии одержала вторую победу на МЧМ-2022, разгромив команду Австрии

Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Австрии в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 7:1 (2:0, 2:1, 3:0).



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вилле Койвунен (дубль), Самуэль Хелениус, Каспер Симонтайваль, Калле Вяйсянен, Топи Ниемеля и Брэд Ламберт. Единственную шайбу австрийцев на 26-й минуте в большинстве забросил Мартин Урбанек.



Финская сборная одержала вторую победу на турнире. Ранее подопечные Антти Пеннанена обыграли команду Германии (3:1).



В следующем матче сборная Австрии сыграет с Канадой (29 декабря, 3:00 мск), финны встретятся с Чехией (29 декабря, 22:00 мск).