Дэвид Куинн стал главным тренером сборной США по хоккею на Олимпийские игры — 2022

Дэвид Куинн назначен на пост главного тренера сборной США на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), сообщает официальный сайт Федерации хоккея США.
Отмечается, что генеральным менеджером национальной команды стал Джон Ванбисбрук.
«Джон и Дэвид участвовали в олимпийском цикле 2022 года и не испытают проблем после перехода к своим новым ролям. Поскольку НХЛ решила не участвовать в Олимпийских играх, нам повезло, что у нас есть люди со значительным опытом, который они привнесут в процессе формирования нашей олимпийской команды», — заявил исполнительный директор американской федерации хоккея Пэт Келлехер.
Напомним, Куинн ранее работал три сезона в Национальной хоккейной лиге с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Сборная США сыграет в группе А с командами Канады, Германии и Китая.
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