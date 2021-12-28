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Дэвид Куинн стал главным тренером сборной США по хоккею на Олимпийские игры — 2022

Дэвид Куинн стал главным тренером сборной США по хоккею на Олимпийские игры — 2022
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Дэвид Куинн назначен на пост главного тренера сборной США на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), сообщает официальный сайт Федерации хоккея США.

Отмечается, что генеральным менеджером национальной команды стал Джон Ванбисбрук.

«Джон и Дэвид участвовали в олимпийском цикле 2022 года и не испытают проблем после перехода к своим новым ролям. Поскольку НХЛ решила не участвовать в Олимпийских играх, нам повезло, что у нас есть люди со значительным опытом, который они привнесут в процессе формирования нашей олимпийской команды», — заявил исполнительный директор американской федерации хоккея Пэт Келлехер.

Напомним, Куинн ранее работал три сезона в Национальной хоккейной лиге с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Сборная США сыграет в группе А с командами Канады, Германии и Китая.

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