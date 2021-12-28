17-летний Мичков забросил третью шайбу на МЧМ-2022, поразив ворота Швейцарии
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В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит второй матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швейцарии. Идёт 3-й период, счёт 4:1 в пользу россиян.
На 12-й минуте 3-го периода отличиться удалось 17-летнему форварду молодёжной сборной России и системы санкт-петербургского СКА Матвею Мичкову, для которого эта шайба стала уже третьей в двух матчах на турнире. Ему ассистировали Семён Демидов и Марат Хуснутдинов.
Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.
Напомним, в дебютной игре России на турнире со Швецией (6:3) Мичкову удалось оформить дубль, а по итогу он был признан лучшим игроком встречи.
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