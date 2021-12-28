Статистика матча Россия – Швейцария на МЧМ-2022
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.
Согласно статистике матча, сборная России практически в два раза превзошла своих соперников по количеству бросков в створ (32-18), по штрафным минутам впереди также россияне (4-2), в игре на точке сильнее оказались победители матча (60,8% — 39,1%).
Ворота сборной России в этой игре защищал Егор Гуськов, отразивший 16 из 18 бросков по воротам. У его визави из Швейцарии Кевина Паше – 28 сейвов после 32 попыток взятия ворот.
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