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Дементьев — о первой победе сборной России на МЧМ: результат мог быть совершенно иным

Дементьев — о первой победе сборной России на МЧМ: результат мог быть совершенно иным
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Известный агент и эксперт в области молодёжного хоккея Алексей Дементьев прокомментировал победу сборной России над Швейцарией (4:2) на МЧМ-2022.

«Сборная Швейцарии полностью отдала инициативу нашей команде, но на 100% мы ей не воспользовались. Швейцарцы играли в откат. Если вспомнить две штанги и перекладину у соперника, то результат мог быть совершенно иным. Перед игрой я думал, что швейцарцы отдадут инициативу только в первом периоде, но далее стало понятно, что это был их план на всю игру.

Следующие наши соперники — словаки и американцы – действуют совершенно в ином ключе. Они будут создавать давление на наших защитников уже при начале атаки. Тем самым отсекая форвардов от креативных действий. Надеюсь, наша команда сделает выводы и правильно подготовится к следующим матчам», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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