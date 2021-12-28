Вайсфельд – об игре России: не понравилось, что под копирку, как со шведами, пропустили

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал победу сборной России над Швейцарией (4:2) на МЧМ-2022.

«Швейцарцы, конечно, не такого уровня команда, как шведы. Ответов на все вопросы мы не получили. Основной итог, что выиграли и забросили четыре шайбы, это неплохо.



Не понравилось, что под копирку, как со шведами, пропустили. Вратарь Егор Гуськов не виноват, но он не выручил. Данила Юров, забросивший первую шайбу, сыграл хорошо. Обошлись без глупых удалений, однако Павел Тютнев зачем-то сфолил в зоне атаки, не было в этом необходимости. Кстати, из-за этого мы и шведам проиграли, а серьёзный соперник прощать такого не будет.



Что касается судейства, то что бы что-то бросилось в глаза – я такого не видел», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентов «Чемпионата» Павлом Панышевым.