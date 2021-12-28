Россия — Швейцария на МЧМ-2022: видеообзор лучших моментов матча

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором национальная команда России встретилась со Швейцарией. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

В составе победителей отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. За национальную команду Швейцарии забивали Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

Видео можно посмотреть на странице Russia Hockey на YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало – 00:30 мск. Сборная Швейцарии, в свою очередь, встретится с США.