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Россия — Швейцария на МЧМ-2022: видеообзор лучших моментов матча

Россия — Швейцария на МЧМ-2022: видеообзор лучших моментов матча
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором национальная команда России встретилась со Швейцарией. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

В составе победителей отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. За национальную команду Швейцарии забивали Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

Видео можно посмотреть на странице Russia Hockey на YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Турнирная таблица МЧМ-2022

В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало – 00:30 мск. Сборная Швейцарии, в свою очередь, встретится с США.

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