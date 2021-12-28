«Решили рискнуть». Зачем тренеры сборной России брали челлендж после гола швейцарцев?

Сборная России одержала победу над Швейцарией на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года со счётом 4:2. Очередную шайбу на турнире забросил Матвей Мичков, также голами в составе нашей команды отметились Данила Юров, Иван Злодеев и Павел Тютнев. После завершения матча наставники обеих сборных, а также лучшие игроки встречи подвели её итоги.

«Мичков — прирождённый снайпер, но в сборной России забивать может не только он»

Нападающий Дмитрий Злодеев был признан лучшим игроком матча в составе сборной России и рассказал, за счёт чего получилось обыграть швейцарцев.

«Выигрывать всегда приятно. Сегодня мы, в отличие от вчерашнего матча, навязали с первого периода свой хоккей сопернику, навязали активный прессинг. Забить первый гол на турнире здорово, но главное, что команда выиграла.

Мой гол? Зашёл в зону, хотел забить в ближний сначала, не попал, шайба ушла за ворота, там выиграл борьбу и забил со второй попытки. Больше нечего добавить. У нас в команде каждый может забить, не только Мичков. Он, конечно, прирождённый снайпер, но и другие ребята могут принести результат. Да, здорово, что сегодня в состав вернулся Дидковский. Мы давно играем вместе с Ваней, получаем удовольствие от процесса», — сказал Злодеев.

«Не такая грязная игра, как со шведами получилась. Сборная России сделала выводы»

Нападающий сборной России Данила Юров отметил, что ключом к победе стала более дисциплинированна игра.

«Тренеры говорили, что сегодня нужно убрать ненужные удаления, которые сломали игру со шведами. Мы сделали выводы, получилась менее грязная игра с нашей стороны, поэтому результат такой.

О драфте НХЛ не думаю, это на второй план у меня ушло пока. Сейчас главное выиграть — золото МЧМ, а драфт — это результат работы всего сезона. Ещё будет время улучшить свои позиции. Сейчас моё дело просто выходить на лёд и делать всё для победы национальной команды», — сказал Юров.

«Решили рискнуть с тренерским запросом. Получилось, как получилось»

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов отметил улучшения в плане дисциплины и в атакующих действиях, а также ответил на один из главных вопросов матча — зачем Россия взяла тренерский запрос на офсайд при втором голе швейцарцев, который оказался неудачным, и наша команда доигрывала матч в меньшинстве.

«Мы работали над завершением атак весь период подготовки, наверное, сегодняшняя игра показала, что мы можем создавать голевые моменты, ребята голы забили. Надеюсь, что это вселит в них уверенность.

В каждом матче говорим, что дисциплина на первом плане. Просто в некоторых играх ребята больше волнуются, перегорают. Сегодня мы больше владели шайбой, атаковали, находились в чужой зоне. В целом, мы довольны, как прошла игра, вопросы только по единственному удалению Тютнева. Что там случилось? Это эмоции, свойственные этому возрасту. Приходится их сдерживать.

Тренерский запрос после второго гола Швейцарии? Там была спорная ситуация. Мы решили рискнуть с нашим видеоперсоналом, получилось, как получилось.

Состояние и Аскарова, и Гуськова сейчас великолепное. Мы оцениваем их игру, анализируем, никаких преждевременных выводов делать не будем. Мы обсуждаем все спорные моменты в их игре, и непосредственно в день игры матча мы приходим к решению, кто в нём сыграет», — отметил Зубов.

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«Мичков – великолепный игрок, его ждёт больше будущее»

Главный тренер молодёжной сборной Швейцарии Марко Байер, несмотря на поражение, был доволен игрой своей команды, оценил талант Матвея Мичкова и заявил, что цель швейцарцев – выйти в четвертьфинал.

«Мы начали не так, хотели, но счастлив, что стали прибавлять по ходу игры. Я уже говорил раньше, что нам нужно провести матч перед началом турнира. В этом году мы снова не смогли сыграть выставочную встречу, а нашей команде надо знать, на каком уровне мы будем играть. Рад, что мы прогрессировали по ходу игры, но нам всё равно надо включить следующую передачу, если мы хотим добиваться побед на турнире.

Отсутствие игр перед турниром – не оправдание, мы принимаем эту ситуацию, но это правда, что другие команды смогли сыграть, а мы нет. У нас много ребят выступает в Европе, на больших площадках, а здесь площадка маленькая. Мы были в невыгодном положении, но что есть, то есть. Будем прибавлять от матча к матчу.

Удивились ли, что в воротах России играл Гуськов? Мы не смотрим на соперника, фокусируемся на своей игре. Мне без разницы, кто играет в воротах у соперника. Мичков – великолепный игрок, которого ждёт большое будущее. Для МЧМ хорошо, что здесь выступают такие талантливые ребята.

На что мы способны на этом МЧМ? Мы идём от матча к матчу, наша цель – попасть в четвертьфинал, но до неё долгий путь. Сегодня было только начало, думаю, мы добились прогресса. Посмотрим, как мы закончим групповой раунд, но мы настроены позитивно и хотим двигаться с командой в правильном направлении», — заявил Байер.