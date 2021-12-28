Результаты матчей второго дня и турнирная таблица молодёжного чемпионата мира — 2022

В ночь с 27 на 28 декабря состоялся второй игровой день молодёжного чемпионата мира – 2022, который проходит в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир. В эту ночь прошли четыре встречи, в том числе с участием сборной России.
Австрия — Финляндия — 1:7
В стартовом матче дня финская сборная одержала вторую победу на турнире, разгромив команду Австрии. Ранее подопечные Антти Пеннанена обыграли немцев со счётом 3:1.
Россия — Швейцария — 4:2
Российская сборная одержала первую победу на МЧМ-2022, сумев обыграть швейцарцев. Голами отметились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. В составе Швейцарии отличились Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.
Германия — Чехия — 2:1, ОТ
Сборная Германии преподнесла сенсацию, в дополнительное время переиграв команду Чехии. Дубль в составе немцев оформил Александер Бланк. У чехов единственная шайба на счету Яна Мышака.
Швеция — Словакия — 3:0
В заключительной встрече игрового дня шведы уверенно обыграли словаков. Шайбы на счету Теодора Нидербаха, Альберта Шёберга и Даниэля Юнгмана. Это вторая победа Швеции на МЧМ-2022, ранее они обыграли российскую сборную (6:3). Словаки же потерпели второе поражение, накануне также проиграв США (2:3).
В группе А лидирует сборная Финляндии, набравшая шесть баллов после двух встреч. На второй строчке расположилась Канада с тремя очками после одного матча, третьи — немцы с двумя баллами после двух игр.
В группе В на первом месте находится Швеция с 6 баллами после двух матчей, далее — США и Россия, набравшие по три очка после одной и двух встреч соответственно.
- 28 декабря 2021
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