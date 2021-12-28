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Результаты матчей второго дня и турнирная таблица молодёжного чемпионата мира — 2022

Результаты матчей второго дня и турнирная таблица молодёжного чемпионата мира — 2022
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В ночь с 27 на 28 декабря состоялся второй игровой день молодёжного чемпионата мира – 2022, который проходит в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир. В эту ночь прошли четыре встречи, в том числе с участием сборной России.

Австрия — Финляндия — 1:7

В стартовом матче дня финская сборная одержала вторую победу на турнире, разгромив команду Австрии. Ранее подопечные Антти Пеннанена обыграли немцев со счётом 3:1.

U20 ЧМ-2022. Группа A
27 декабря 2021, понедельник. 22:00 МСК
Австрия U20
Окончен
1 : 7
Финляндия U20
0:1 Койвунен (Ламберт, Хелениус) – 03:29' (5x5)   0:2 Хелениус (Койвунен) – 18:02' (5x5)   0:3 Симонтайваль (Мяяття, Ахо) – 24:11' (5x5)   1:3 Урбанек (Ауэр, Талер) – 25:39' (5x4)   1:4 Вяйсянен (Ахо, Пяйвяринта) – 26:34' (5x5)   1:5 Койвунен (Ламберт, Хеймосалми) – 48:40' (5x5)   1:6 Ниемеля (Мяяття, Нурми) – 50:25' (5x5)   1:7 Ламберт – 54:13' (5x5)

Россия — Швейцария — 4:2

Российская сборная одержала первую победу на МЧМ-2022, сумев обыграть швейцарцев. Голами отметились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. В составе Швейцарии отличились Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

U20 ЧМ-2022. Группа B
28 декабря 2021, вторник. 00:30 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 2
Швейцария U20
1:0 Юров (Чибриков) – 07:21' (5x5)   2:0 Злодеев (Дидковский) – 15:42' (5x5)   3:0 Тютнев (Савиков, Юров) – 17:39' (5x5)   3:1 Биаска (Зидлер, Фахрни) – 18:56' (5x5)   4:1 Мичков (Демидов, Хуснутдинов) – 51:57' (5x5)   4:2 Рицман (Алленшпах, Штройле) – 58:45' (5x5)

Германия — Чехия — 2:1, ОТ

Сборная Германии преподнесла сенсацию, в дополнительное время переиграв команду Чехии. Дубль в составе немцев оформил Александер Бланк. У чехов единственная шайба на счету Яна Мышака.

U20 ЧМ-2022. Группа A
28 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Германия U20
Окончен
2 : 1
ОТ
Чехия U20
1:0 Бланк (Рутковски, Мюнценбергер) – 24:29' (5x5)   1:1 Мышак (Шпачек, Новак) – 35:49' (5x4)   2:1 Бланк (Дзямбор, Леонхардт) – 61:20' (3x3)

Швеция — Словакия — 3:0

В заключительной встрече игрового дня шведы уверенно обыграли словаков. Шайбы на счету Теодора Нидербаха, Альберта Шёберга и Даниэля Юнгмана. Это вторая победа Швеции на МЧМ-2022, ранее они обыграли российскую сборную (6:3). Словаки же потерпели второе поражение, накануне также проиграв США (2:3).

В группе А лидирует сборная Финляндии, набравшая шесть баллов после двух встреч. На второй строчке расположилась Канада с тремя очками после одного матча, третьи — немцы с двумя баллами после двух игр.

В группе В на первом месте находится Швеция с 6 баллами после двух матчей, далее — США и Россия, набравшие по три очка после одной и двух встреч соответственно.

Турнирная таблица МЧМ-2022
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