«Просто демон». Шикарный финт Мичкова в стиле Дацюка уже вовсю крутят в Канаде

Российский талант не только идёт за рекордом Овечкина по голам, он завоёвывает сердца болельщиков всеми способами.

Где бы ни выступал Матвей Мичков, он везде производит фурор. Юношеская Олимпиада, где он взял золото и стал лучшим снайпером и бомбардиром, МХЛ, где он побил рекорды Никиты Кучерова по голам и очкам среди игроков до 17 лет, ЮЧМ, где его признали самым ценным игроком турнира, золотой мемориал Глинки, где он уже привычно стал лучшим снайпером и бомбардиром, самый молодой дебют за национальную сборную России и лакросс-гол в ворота Швеции. Теперь Мичков демонстрирует свои таланты во всей красе на молодёжном чемпионате мира по хоккею. В 17 лет он является лидером сборной России, забивает в каждом матче и идёт за рекордом Александра Овечкина по голам.

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В матче со Швейцарией Мичков, помимо заброшенной шайбы, отметился и фантастическим финтом, который привёл в восторг Америку. Да там вся его смена была доминирующей – он буквально играл со швейцарцами, как кошка с мышкой, сначала подпуская соперников к себе, а затем одним движением ускользая из-под их опеки.

Всё началось с финта в средней зоне. Анттило Биаска двинулся на нашего вундеркинда, Мичков сделал шаг назад и как по мановению волшебной палочки накрутил соперника и отдал передачу вперёд. Всё было сделано так быстро, что нужно посмотреть видео раз 10, чтобы мозг успел переварить информацию и в полной мере понять, что он сделал. Не финт, а квинтэссенция хоккейного удовольствия в стиле главного хоккейного Волшебника – Павла Дацюка. Ох, вот это был мастер ставить соперников в глупое положение, сталкивать их лбами или ронять на пятую точку, даже не касаясь их.

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«Мичков – просто демон»

«Мичков уже абсолютно доминирует. Это какое-то безумие, особенно на этом турнире», — отметил редактор Last Word on Puck Алекс Метцгер.

«Я уже люблю Мичкова», — заявил автор EP Rinkside Дмитрий Филипович.

«Матвей Мичков – просто демон», — написал блогер Spoked Z.

Североамериканские болельщики сравнивают Матвея с Павлом Буре, Павлом Дацюком и Коннором Макдэвидом и мечтают, чтобы он поскорее приехал в НХЛ.

«Как жаль, что у Мичкова долгосрочный контракт в КХЛ. Он просто динамит и мог бы разрывать НХЛ уже в 18 лет».

«Кого мне напоминает Мичков? Он небольшой. Супербыстрый. Великолепный бросок. Может просачиваться сквозь оборону. Дерзкий. Снайпер. Напоминает Павла ____. Нет. Я не могу».

«Этот парень будет зверем».

«Как по-дацюковски».

«100% Мичков – это следующий Макдэвид».

Главный тренер сборной Швейцарии Марко Байер, у которого были лучшие места на шоу Мичкова, тоже оценил талант русского юниора. «Мичков – великолепный игрок, которого ждёт большое будущее. Для МЧМ хорошо, что здесь выступают такие талантливые ребята», — сказал Байер после игры.

Уже сейчас можно с уверенность утверждать, что в России растёт новый большой игрок. Такие хоккеисты появляются нечасто не только у нас, но и во всём мире. Их звезда начинает блестеть смело и ярко очень рано, и прямо сейчас мы можем наблюдать, как звезда Мичкова разгорается всё сильнее с каждым новым днём.