«Просто демон». Шикарный финт Мичкова в стиле Дацюка уже вовсю крутят в Канаде

Где бы ни выступал Матвей Мичков, он везде производит фурор. Юношеская Олимпиада, где он взял золото и стал лучшим снайпером и бомбардиром, МХЛ, где он побил рекорды Никиты Кучерова по голам и очкам среди игроков до 17 лет, ЮЧМ, где его признали самым ценным игроком турнира, золотой мемориал Глинки, где он уже привычно стал лучшим снайпером и бомбардиром, самый молодой дебют за национальную сборную России и лакросс-гол в ворота Швеции. Теперь Мичков демонстрирует свои таланты во всей красе на молодёжном чемпионате мира по хоккею. В 17 лет он является лидером сборной России, забивает в каждом матче и идёт за рекордом Александра Овечкина по голам.
В матче со Швейцарией Мичков, помимо заброшенной шайбы, отметился и фантастическим финтом, который привёл в восторг Америку. Да там вся его смена была доминирующей – он буквально играл со швейцарцами, как кошка с мышкой, сначала подпуская соперников к себе, а затем одним движением ускользая из-под их опеки.
Всё началось с финта в средней зоне. Анттило Биаска двинулся на нашего вундеркинда, Мичков сделал шаг назад и как по мановению волшебной палочки накрутил соперника и отдал передачу вперёд. Всё было сделано так быстро, что нужно посмотреть видео раз 10, чтобы мозг успел переварить информацию и в полной мере понять, что он сделал. Не финт, а квинтэссенция хоккейного удовольствия в стиле главного хоккейного Волшебника – Павла Дацюка. Ох, вот это был мастер ставить соперников в глупое положение, сталкивать их лбами или ронять на пятую точку, даже не касаясь их.
«Мичков – просто демон»
«Мичков уже абсолютно доминирует. Это какое-то безумие, особенно на этом турнире», — отметил редактор Last Word on Puck Алекс Метцгер.
«Я уже люблю Мичкова», — заявил автор EP Rinkside Дмитрий Филипович.
«Матвей Мичков – просто демон», — написал блогер Spoked Z.
Североамериканские болельщики сравнивают Матвея с Павлом Буре, Павлом Дацюком и Коннором Макдэвидом и мечтают, чтобы он поскорее приехал в НХЛ.
«Как жаль, что у Мичкова долгосрочный контракт в КХЛ. Он просто динамит и мог бы разрывать НХЛ уже в 18 лет».
«Кого мне напоминает Мичков? Он небольшой. Супербыстрый. Великолепный бросок. Может просачиваться сквозь оборону. Дерзкий. Снайпер. Напоминает Павла ____. Нет. Я не могу».
«Этот парень будет зверем».
«Как по-дацюковски».
«100% Мичков – это следующий Макдэвид».
Главный тренер сборной Швейцарии Марко Байер, у которого были лучшие места на шоу Мичкова, тоже оценил талант русского юниора. «Мичков – великолепный игрок, которого ждёт большое будущее. Для МЧМ хорошо, что здесь выступают такие талантливые ребята», — сказал Байер после игры.
Уже сейчас можно с уверенность утверждать, что в России растёт новый большой игрок. Такие хоккеисты появляются нечасто не только у нас, но и во всём мире. Их звезда начинает блестеть смело и ярко очень рано, и прямо сейчас мы можем наблюдать, как звезда Мичкова разгорается всё сильнее с каждым новым днём.
- 28 декабря 2021
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