Форвард «Сиэтла» Танев получил травму крестообразных связок и выбыл до конца сезона

Нападающий «Сиэтл Кракен» Брэндон Танев получил травму крестообразных связок колена, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Отмечается, что хоккеист больше не сыграет в текущем сезоне. «Кракен» заявил, что сообщит дополнительную информацию об операции и графике восстановления хоккеиста, когда она станет доступной.



Игрок получил повреждение 18 декабря в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).



29-летний Танев в текущем сезоне НХЛ сыграл за «Сиэтл» 30 матчей и набрал 15 (9+6) очков при общей полезности «+4». Он занимает в команде третье место по заброшенным шайбам и шестое — по набранным очкам.



«Сиэтл» забрал его из «Питтсбург Пингвинз» на драфте расширения лиги летом 2021 года. В общей сложности на счету Танева 325 матчей регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он заработал 107 (51+56) баллов за результативность и ещё 10 (6+4) в 32 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.