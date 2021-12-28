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Форвард «Сиэтла» Танев получил травму крестообразных связок и выбыл до конца сезона

Форвард «Сиэтла» Танев получил травму крестообразных связок и выбыл до конца сезона
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Нападающий «Сиэтл Кракен» Брэндон Танев получил травму крестообразных связок колена, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Отмечается, что хоккеист больше не сыграет в текущем сезоне. «Кракен» заявил, что сообщит дополнительную информацию об операции и графике восстановления хоккеиста, когда она станет доступной.

Игрок получил повреждение 18 декабря в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

29-летний Танев в текущем сезоне НХЛ сыграл за «Сиэтл» 30 матчей и набрал 15 (9+6) очков при общей полезности «+4». Он занимает в команде третье место по заброшенным шайбам и шестое — по набранным очкам.

«Сиэтл» забрал его из «Питтсбург Пингвинз» на драфте расширения лиги летом 2021 года. В общей сложности на счету Танева 325 матчей регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он заработал 107 (51+56) баллов за результативность и ещё 10 (6+4) в 32 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

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