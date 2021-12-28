Овечкин вышел на 1-е место по числу голосов в выборе капитанов на Матч звёзд НХЛ — 2022

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу голосов среди болельщиков на Матч звёзд НХЛ 2022 года.
Как сообщает официальный сайт лиги, 36-летний россиянин обошёл лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида по абсолютному числу голосов, поданных в голосовании, где выбирают капитанов для февральского Матча звёзд. За Овечкина как за капитана команды Столичного дивизиона проголосовало 30,4% фанатов. За Макдэвида в качестве капитана Тихоокеанского дивизиона высказалось 29,3% проголосовавших.
Ближайший соперник Овечкина в Столичном дивизионе — капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, имеет лишь 13,9% голосов. Третий — Себастьян Ахо из «Каролины Харрикейнз» (6,9%).
У Макдэвида преимущество перед партнёром по «Ойлерз» Леоном Драйзайтлем, за которого отдано 11,2% голосов. Ещё дальше расположился Тревор Зеграс из «Анахайм Дакс» (6,9%).
В Атлантическом дивизионе тройка лидеров выглядит так: Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (17,2%), Стивен Стэмкос из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (10,4%), Патрис Бержерон из «Бостон Брюинз» (7,2%).
Самая интересная борьба разгорается в Центральном дивизионе, где лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (13,5%) преследует российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (9,9%).
Напомним, звёздный уик-энд НХЛ 2022 года пройдёт 4-6 февраля в Лас-Вегасе, где четыре команды разных дивизионов в формате «3 на 3» проведут трёхдневный турнир.
- 28 декабря 2021
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